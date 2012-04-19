Президент Європарламенту: рішення Швейцарії дискримінує 8 країн-членів ЄС

Брюссель. Президент Європарламенту Мартін Шульц вважає, що дії Швейцарії з відновлення обмежень на видачу деяких категорій посвідок на проживання для громадян 8 країн-членів Європейського Союзу суперечить підписаним раніше угодам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Європарламенту, про це він заявив, коментуючи рішення Федеральної ради Швейцарії, ухвалене 18 квітня.

“Я висловлюю жаль, що рішення Швейцарії дискримінує 8 країн-членів ЄС. Це суперечить духу та букві того, що Швейцарія уже підписала”, - заявив М.Шульц.

За словами президента Європарламенту, громадяни країн ЄС у тому числі сприяли розвитку економіки Швейцарії.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня уряд Швейцарії ухвалив рішення відновити з 1 травня кількісні обмеження на окремі види посвідок на проживання для вихідців з восьми країн-членів Євросоюзу – Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, Словенії та Чехії.

Рішення швейцарської влади вже засудила Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.