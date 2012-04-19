Білорусь ратифікувала Договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД

Мінськ. Депутати Палати представників Національних зборів Білорусі на сьогоднішньому засіданні ратифікували Договір про зону вільної торгівлі країн СНД, передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

Нагадаємо, що документ вже ратифіковано Російською Федерацією.

Договір про ЗВТ СНД було підписано 18 грудня 2011 року в Санкт-Петербурзі представниками 8 країн: Білоруссю, Росією, Вірменією, Казахстаном, Киргизстаном, Молдовою, Таджикистаном і Україною. Про свій намір приєднатися до договору заявив також Узбекистан.

Договір включає базові норми і правила СОТ, охоплює питання скасування у взаємній торгівлі ввізних і вивізних мит, кількісних обмежень.

Договором передбачаються зобов'язання сторін, що гарантують недискримінаційне застосування правил нетарифного регулювання, надання національного режиму, а також чіткі правила у сфері субсидування, які відповідні світовій практиці. Договір не перешкоджає сторонам брати участь в угодах про Митний союз, вільну торгівлю і прикордонну торгівлю відповідно до правил СОТ.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні Україна має зауваження до Договору про зону вільної торгівлі СНД, які полягають у нерівності умов щодо запровадження торгових обмежень країнами Митного союзу та іншими членами Співдружності.

Нерівні умови визначено додатком № 6 до документа.

19 березня Президент України Віктор Янукович заявив, що Договір про ЗВТ в рамках СНД буде ратифіковано найближчим часом

21 березня лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що Верховна Рада поки що не готова до ратифікації цього Договору.

Раніше розглядався варіант синхронної ратифікації Договору про ЗВТ СНД всіма країнами-підписантами документа. Про можливість синхронної ратифікації заявляло керівництво України і Росії.

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