За етикетку звенигородського сиру з 30-х років заплатять 100 тис. грн

Житель Черкаської області Олександр Денисенко виявив архівний документ, який доводить, що перший заводський сир в містечку Звенигородка виготовили рівно 75 років тому, в 1937 році. І тепер французька сироварна компанія Bongrain Group, до складу якої входить місцевий сирзавод, готова заплатити 100 тисяч гривень першому, хто надасть зразок етикетки Звенигородського сиру 30-х років.

У пожовтілих копіях Держплану Ради Міністрів УРСР на 1950-1970 роки повідомляється, що в 1930 році в Звенигородці відкрили невеликий маслозавод. Під виробництво пристосували приміщення царського горілчаного цеху - завод спочатку виготовляв лише 200-300 кг масла на день. У 1934 році на підприємстві виготовили перші зразки сира, який став предметом особливої гордості місцевих жителів. З давніх часів молоко було основою життя в цих краях. Звенигородська земля відвіку славилася безкрайніми пасовищами і соковитими чорноземами. Так історично склалося, що сир - традиційний продукт на столі місцевих жителів, а майстерність приготування сиру передавалася від покоління до покоління впродовж багатьох століть.

У 1937 році виробництво сиру в Звенигородці почалося в промислових масштабах. Продукт утілив мудрість багатьох поколінь майстрів-сироварів, і через декілька років звенигородський сир вже був популярний у Києві, Москві та Ленінграді. Для доставки сиру із Звенигородки, була проведена гілка залізниці. З тих пір впродовж 75 років виробництво сиру в містечку не зупинялося практично ні на один день. Це дивовижний факт, оскільки більшість сироварних підприємств України засновані лише 20-30 років тому

До восьмидесятих років минулого століття Звенигородка стала одним з найбільших виробників молочної продукції в СРСР. Розроблений в 90-х роках рецепт сиру «Звенигородський» став візитною карткою міста. Пікантний смак «Звенигородського» припав до смаку споживачам багатьох країн, сьогодні сир з подібною назвою намагаються копіювати з десяток виробників.

А в 2002 році «Звенигородський сироварний комбінат» увійшов до сім'ї французькій компанії Bongrain Group - одного з найбільших у світі виробників сирів. Напередодні 75-річчя початку промислового виробництва сиру в Звенигородці, французи, яких надихнула багата історія підприємства, оголосили, що готові заплатити 100 тисяч гривень першому, хто надасть вцілілу етикетку звенигородського сиру зразка 30-х років. Після проведення технічної експертизи етикетка зберігатиметься у Франції, в музеї «Академії Бонгрен», де французькі та українські сировари удосконалюють майстерність багатьох поколінь майстрів.