Комітет з економічних реформ 24 квітня розгляне питання дерегуляції бізнесу

Питання здійснення дерегулювання бізнесу буде розглянуто 24 квітня на засіданні Комітету з економічних реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович заявив сьогодні в ході засідання Керівної ради Комітету з економічних реформ.

Він зазначив, що темпи здійснення дерегулювання останнім часом дещо знизилися. «Я бачу, що останнім часом, як мовиться, є зниження ентузіазму у деяких відповідальних за цей напрям виконавців, тому ми обов'язково поглиблено розглянемо стан справ на засіданні Комітету економічних реформ», - сказав В.Янукович.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Бізнесу має бути вигідно виходити з «тіні» — Клюєв