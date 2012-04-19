Комітет з економічних реформ 24 квітня розгляне питання дерегуляції бізнесу
17:46, 19 квітня 2012Різне
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Питання здійснення дерегулювання бізнесу буде розглянуто 24 квітня на засіданні Комітету з економічних реформ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович заявив сьогодні в ході засідання Керівної ради Комітету з економічних реформ.
Він зазначив, що темпи здійснення дерегулювання останнім часом дещо знизилися. «Я бачу, що останнім часом, як мовиться, є зниження ентузіазму у деяких відповідальних за цей напрям виконавців, тому ми обов'язково поглиблено розглянемо стан справ на засіданні Комітету економічних реформ», - сказав В.Янукович.
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