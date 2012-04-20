Анонс на 20 квітня

* У рамках міжнародного інноваційного форуму «Kyiv City Open Doors» відбудеться зустріч глави КМДА Олександра Попова з 15 представниками венчурних фондів Кремнієвої долини (США) та підписання Меморандуму про співпрацю. Відбудеться круглий стіл на тему: «Київ - технологічний центр інновацій України» під головуванням заст.голови КМДА Руслана Крамаренка та за участю представників ІТ-галузі, стартаперів, інноваторів та представників венчурних фондів Кремнієвої долини (США).

* Брифінг начальника Управління по боротьбі з кіберзлочинністю МВС України Максима Литвинова на тему "Фінансова безпека у кіберпросторі".

* Відбудеться конференція «Національна політика з корпоративної відповідальності бізнесу як дієвий інструмент діалогу влади, бізнесу і суспільства». Буде обговорюватися проект Національної стратегії СОБ та шляхи її реалізації. Ініціатори: УСПП, Мережа Глобального договору ООН в Україні та Центр розвитку корпоративної соціальної відповідальності. Учасники: координатор системи ООН, Постійний представник ПРООН в Україні Олів'є Адам, президент УСПП Анатолій Кінах, президент-голова Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз» Віталій Антонов, ген.директор компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський, президент-ген.директор підприємства «Антонов» Дмитро Ківа, президент СК «Лемма» Сергій Чернишов, перший заст.голови Держмитслужби Олександр Дороховський, координатор програм Світового банку в Україну Маріус Вісмантас та ін.

* Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв візьме участь у церемонії підбиття підсумків Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

* Круглий стіл на тему: "Сертифікація професійних внутрішніх аудиторів державного сектору економіки України". Організатор - ВГО "Гільдія Професійних Внутрішніх Аудиторів України" (ВГО "ГПВАУ"). Учасники: Олександр Редько, президент ВГО "ГПВАУ"; Ірина Павлова, віце-президент ВГО "ГПВАУ"; Тетяна Каменська, аудитор, член ВГО "ГПВАУ"; Тетяна Шаповалова, виконавчий директор ВГО "ГПВАУ"; Ірина Ліксунова, радник президента ВГО "ГПВАУ".

* Прес-конференція на тему: «Райффайзен Банк Аваль: 20 років успіху. Ювілей з упевненим поглядом у майбутнє». Учасники: Герберт Степич, голова правління Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ; Володимир Лавренчук, голова правління Райффайзен Банку Аваль.

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