ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 20 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Президент MiroHost: Обшуки в IT-компаніях призводять до міграції сайтів за кордон» пише: президент хостинг-провайдера Imena.UA/Mirohost Олександр Ольшанський розповів, як проходив огляд серверів інтернет-магазину Rozetka.Ua.

http://delo.ua/opinions/prezident-mirohost-obyski-v-it-kompanijah-privodjat-k-migracii-sa-176602/

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Також «Діло» в публікації «Янукович підписав новий Митний кодекс» пише: Президент схвалив нову редакцію Митного кодексу, згідно з якою до України можна безмитно ввозити товари на 1 тис. євро, спрощується процедура митного оформлення, а товарна контрабанда перестає бути кримінальним злочином.

http://delo.ua/ukraine/janukovich-podpisal-novyj-tamozhennyj-kodeks-176571/

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«Діло» в публікації «Які підприємства мають найбільші борги із заробітної плати» пише: якщо оцінювати ситуацію в розрізі галузей, то найбільші борги зафіксовані у промисловості — 668,9 млн. грн., насамперед у переробній (528,8 млн. грн.). Борг підприємств видобувної галузі — 104,7 млн. грн. Лідером із заборгованості серед регіонів є Донецька область.

http://delo.ua/ukraine/kakie-predprijatija-imejut-naibolshie-dolgi-po-zarabotnoj-plate-176559/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Труба всім», у якому пише: Україна надала доступ до своєї газотранспортної системи і підземних сховищ газу приватному бізнесу — видобувачам та імпортерам палива. НКРЕ прийняла відповідну ухвалу. Таке рішення вкрай невигідне російському "Газпрому" і фактично робить безглуздими переговори про створення двостороннього консорціуму з управління ГТС. Проте воно вигідне бізнесу і європейським споживачам газу, впевнені учасники ринку.

http://www.kommersant.ua/doc/1919352

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Сміття зросте в ціні», в якому пише: у Міністерстві регіонального розвитку і будівництва заявили про необхідність підвищення тарифів на вивезення сміття для населення. На думку чиновників, їх слід підвищити як мінімум удвічі. З цим погоджуються й представники сміттєпереробних компаній, які пояснюють цю необхідність зростанням цін на електроенергію і паливо. У Мінрегіонбуді також планують залучати інвесторів до будівництва сміттєпереробних заводів. Для цього у відомстві хочуть прискорити процес запровадження "зелених тарифів" на електроенергію, одержану з побутових відходів.

http://www.kommersant.ua/doc/1919456

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Газета «Сьогодні» в публікації «За брехню заради шенгена садитимуть» пише: за фальшиві дані про себе і нелегальне працевлаштування за туристичною візою можуть дати строк.

http://www.segodnya.ua/news/14365026.html

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Також «Сьогодні» в публікації «Тарифи на світло підвищать тим, хто споживає багато електроенергії» пише: за даними НРКЕ, під збільшення ціни на електрику потраплять 10% українців.

http://www.segodnya.ua/news/14365095.html

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Сайт «УНІАН-економіка» публікує матеріал «Бюджет під вибори: за все розрахуються майбутні покоління», в якому пише: завдяки змінам до держбюджету-2012 окремі групи населення одержать збільшені виплати за рахунок доходів майбутніх поколінь. Ще одним негативним наслідком законодавчих нововведень стане подорожчання імпорту...

http://economics.unian.net/ukr/detail/125639

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Податківці дізнаються все про банківські операції» пише: Мінфін РФ добивається для податківців права одержувати від банків інформацію про вклади, депозити і платежі приватних осіб і контрагентів компаній, що перевіряються.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1664020/nalogoviki_uznayut_vse

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Також «Ведомости» в публікації «Діяльністю ТНК-BP зацікавилися на урядовому рівні» пишуть: розливами нафти на родовищах ТНК-BP у Західному Сибіру зацікавилися керівники Мінприроди і Міненерго, а вслід за ними і прем'єр-міністр Володимир Путін. Він доручив міністрам «зустрітися і домовитися» з менеджментом та акціонерами компанії.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1664016/zemlya_zalitaya_neftyu

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Видання «Известия» в публікації «Пожежникам, митникам і наглядачам готують доплати» пише: в уряді планують підвищити оклади і додати соцгарантії співробітникам митниці, МНС, ФСВП, наркополіцейським і приставам.

http://izvestia.ru/news/522516

(УНІАН)