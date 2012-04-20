Україна повинна враховувати не лише зовнішні, але й внутрішні загрози - Янукович

Україна повинна враховувати не лише зовнішні, але й внутрішні загрози.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович сказав, виступаючи на засіданні Комітету з реформування і розвитку Збройних сил України та оборонно-промислового комплексу.

Він зауважив, що далеко не всі загрози, які сьогодні виникають перед країною, мають зовнішнє походження.

«Ми відчуваємо ускладнення стану економічної та фінансової безпеки, критичне зростання рівня загроз енергетичної безпеки, триває соціально-демографічна криза, зростає загроза у сфері екологічної та техногенної безпеки», - сказав В.Янукович.

Також величезною загрозою для країни він назвав обсяги корупції. «Поки ми не зміцнимо демократичні інститути нашої держави, поки ми не зменшимо корупційну небезпеку, країна не матиме шансів успішно долати виклики сьогодення», - сказав В.Янукович.