Росія просить Україну звільнити від оподаткування вантажі для Чорноморського флоту

Москва. Росія просить Україну звільнити від оподаткування вантажі, що поставляються для Чорноморського флоту РФ. Щорічно на це витрачається 10-15 млн. доларів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та преси МЗС РФ, про це повідомив статс-секретар - заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін.

«Одним із злободенних питань є митне оформлення вантажів, що надходять до Криму в інтересах підрозділів російського Чорноморського флоту. Йдеться не лише про процедурні питання оформлення таких вантажів, а й про нарахування податків на їх ввезення», - повідомив він.

За словами Г.Карасіна, за рік на це йде 10-15 млн. доларів.

Він заявив, що російська сторона вважає такий стан справ невиправданим, перш за все з правової точки зору.

«Ми висунули конструктивну, як здається, пропозицію – привести питання оформлення вантажів у відповідність з базовими угодами щодо флоту і законодавством України, що дозволить очистити ввезення таких вантажів від оподаткування», - сказав Г.Карасін.

При цьому він запевнив, що кошти, які вивільняються в результаті, чи їх значну частину можна буде спрямувати на сприяння соціально-економічному розвитку Севастополя та інших населених пунктів, де дислокуються російські військові частини.

«Іншими словами, важливо реально розширити фінансування в рамках діючої російсько-української угоди з цієї теми. Сподіваємося, що нам вдасться вирішити це, як ми думаємо, важливе для обох сторін питання», - сказав Г.Карасін.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня в Москві українські та російські дипломати обговорили питання функціонування Чорноморського флоту РФ на території України.

«Як співголови Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України Російсько-Української міждержавної комісії Г.Карасін і Р.Демченко розглянули хід роботи з вдосконалення двосторонньої договірно-правової бази, пов'язаної із забезпеченням діяльності Чорноморського флоту, вирішенням практичних питань його функціонування в Криму», - говориться в повідомленні МЗС РФ.