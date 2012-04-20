«Небесна Криниця» провела аукціон на підтримку будівництва центру іпотерапії

«Небесна Криниця» провела добродійний аукціон на підтримку проекту відомого київського ресторатора Маргарити Січкар з будівництва в Києві першого в Європі іпоцентру для лікування дітей, хворих на ДЦП.

13 квітня українську столицю відвідали російські космонавти Олег Скрипочка і Олег Артем’єв, а також інженер РКК «Енергія» зі збірки спускаємого апарату Космічного корабля «Союз» Сергій Саперов і підполковник запасу ВВС (пошуково-рятувальної служби) Олександр Лазаренко.

Візит пройшов у рамках освітнього проекту компанії «Небесна Криниця» - «Криниця знань».

Впродовж всього дня космонавти відвідали Кловський ліцей та загальноосвітню школу №78, де провели зустрічі з учнями.

Візит справжніх космонавтів у всьому космічному обмундируванні викликав у дітей захоплення. Учні засипали льотчиків-випробувачів своїми питаннями. А за найцікавіші і нестандартні - одержали подарунки від «Небесної Криниці».

Увечері космонавти взяли участь в благодійному аукціоні, для якого надали свої раритені лоти - книги, сувеніри, які побували в космосі, раритетні фотографії з автографами відомих російських космонавтів і американських астронавтів.

На аукціоні також був проданий арт-об’єкт від М.Січкар - одна з її 33 скульптур коней, розмальованих відомими і молодими українськими художниками, на якій російські космонавти поставили свої автографи.

Всі зароблені на аукціоні кошти “Небесна Криниця” передала на будівництво першого в Європі іпоцентру.

Компанія «Небесна Криниця» ініціювала освітню програму для шкіл «Криниця знань». В рамках цієї програми компанія організовує конкурс винаходів для талановитої молоді, проводить уроки води в школах, пізнавальні конкурси малюнків для молодших і середніх класів, а також регулярні зустрічі школярів з цікавими людьми.

*** «Небесна Криниця»- компанія, що надає сервіс із забезпечення будинків і офісів чистою питною водою в бутлях 18,9 л. На ринку України з 2001 року. Повний контроль всього процесу - від виробництва до доставки води, забезпечують власні виробничі потужності, call-центр і автопарк.

Система управління якістю компанії «Небесна Криниця» відповідає міжнародному стандарту якості ISO 9001:2008. Сертифікат №2011904005.

«Небесна Криниця» є сертифікованим членом Асоціації бутильованих вод України. За бездоганну якість товарів і послуг компанія нагороджена знаком якості «Вища проба», а також є лауреатом премії «Український торговий Олімп» в номінації «Чиста вода».