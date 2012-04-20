Україна і Росія готують низку угод щодо Чорноморського флоту РФ

Дипломати України і РФ готують низку угод щодо функціонування Чорноморського флоту РФ в Україні.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та преси МЗС РФ, про це повідомив статс-секретар - заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін.

«На сьогоднішній день уже готова до підписання міжурядова угода про взаємодію сторін при запобіганні й ліквідації надзвичайних ситуацій у населених пунктах, де базуються російські військові підрозділи», - сказав він.

За його словами, також прийнято розпорядження Уряду Російської Федерації про підписання угоди з питань узгодження пересувань російських військових формувань поза місцями їх дислокації на території України.

Він зазначив, що МЗС РФ очікує, що незабаром аналогічне рішення буде ухвалено і Кабінетом міністрів України.

Г.Карасін також повідомив, що переговірники двох країн підготували й узгодили на експертному рівні проект угоди про порядок перетину державного кордону України кораблями, суднами забезпечення, літаками й військовослужбовцями російського Чорноморського флоту. Направляємо його на міжвідомче узгодження з метою підготовки до підписання, додав він.

За його словами, на порядку денному й низка інших документів – про реєстрацію військовослужбовців, цивільного персоналу російського флоту та членів їхніх сімей у міграційних органах України; про інфраструктуру російського флоту на території України; про спільне використання навігаційно-гідрографічних об'єктів та інші.

«Отже роботи попереду ще багато й ми хотіли б її всіляко активізувати. Наші переговорні команди отримали вказівку працювати активніше. Саме обговорення носило конструктивний характер, що повністю відповідає духу партнерських російсько-українських відносин», - сказав Г.Карасін.

Він нагадав, що минула зустріч із його колегою - першим заступником міністра закордонних справ України Русланом Демченком - як співголовою Підкомісії з Чорноморського флоту відбулася у середині жовтня минулого року в Севастополі.

«Ми обидва вважаємо такі предметні обговорення всього комплексу питань у цій сфері вельми корисними. Їх практикуватимемо й надалі», - сказав Г.Карасін.

При цьому він повідомив, що в ході нинішньої «змістовної й відвертої розмови» довелося говорити про уповільнення темпів переговорного процесу.

«З кінця листопада минулого року відбулися три робочі зустрічі фахівців двох країн, що при досить широкому спектрі практичних питань, на наш погляд, зовсім не достатньо. Запропонували українським колегам зустрічатися частіше. Ба більше, що між нами є домовленість не уникати обговорення проблем, що хвилюють ту або іншу сторону. Затягування в часі лише здається ліками від непотрібних загострень», - зазначив Г.Карасін.

ПОДРОБИЦІ ПЕРЕГОВОРІВ

У Міністерстві закордонних справ РФ заявляють, що капітальний ремонт будівель, орендованих Чорноморським флотом РФ, повинен здійснюватися за рахунок України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і друку МЗС РФ, про це заявив статс-секретар - заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін.

«Цілком практичне значення має врегулювання у сфері здійснення капітального ремонту будівель і споруд, які орендуються російською стороною на користь Чорноморського флоту. Спільна інвентаризація цих об'єктів, яка проводиться експертами, показує, що приблизно половина з них потребує такого ремонту», - сказав Г.Карасін.

«Російська сторона на основі базових угод щодо флоту зобов'язалася використовувати орендовані об'єкти відповідно до законодавства України. Ним передбачено, що обов'язок проводити капітальний ремонт лежить на орендодавцеві, тобто на Українській стороні, у власності якої і перебуває вся ця нерухомість», - заявив заступник міністра.

При цьому він зазначив, що це потребує значних фінансових вкладень – загалом орендується приблизно 4,5 тис. будівель і споруд.

«Знайти їх відразу непросто. Тому ми пропонуємо нашим партнерам шукати реалістичні шляхи знаходження взаємоприйнятних рішень і у цій сфері», - оповіді Г.Карасін.

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Росія просить Україну звільнити від оподаткування вантажі, що поставляються для Чорноморського флоту РФ. Щорічно на це витрачається 10-15 млн. доларів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та преси МЗС РФ, про це повідомив статс-секретар - заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін.

«Одним із злободенних питань є митне оформлення вантажів, що надходять до Криму в інтересах підрозділів російського Чорноморського флоту. Йдеться не лише про процедурні питання оформлення таких вантажів, а й про нарахування податків на їх ввезення», - повідомив він.

За словами Г.Карасіна, за рік на це йде 10-15 млн. доларів.

Він заявив, що російська сторона вважає такий стан справ невиправданим, перш за все з правової точки зору.

«Ми висунули конструктивну, як здається, пропозицію – привести питання оформлення вантажів у відповідність з базовими угодами щодо флоту і законодавством України, що дозволить очистити ввезення таких вантажів від оподаткування», - сказав Г.Карасін.

При цьому він запевнив, що кошти, які вивільняються в результаті, чи їх значну частину можна буде спрямувати на сприяння соціально-економічному розвитку Севастополя та інших населених пунктів, де дислокуються російські військові частини.

«Іншими словами, важливо реально розширити фінансування в рамках діючої російсько-української угоди з цієї теми. Сподіваємося, що нам вдасться вирішити це, як ми думаємо, важливе для обох сторін питання», - сказав Г.Карасін.