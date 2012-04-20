Суд призначив розгляд справи Тимошенко щодо ЄЕСУ на 28 квітня

Київський районний суд Харкова призначив розгляд справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» на 28 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий суддя Київського райсуд Костянтин Садовський.

Засідання у справі Ю.Тимошенко розпочнеться о 10.00 у приміщенні Апеляційного суду Харківської області.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила стосовно Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування більш як 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було упровадження корпорацією «ЄЕСУ» фінансової схеми заховання валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко у 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.