Міністром екології та природних ресурсів став Ставицький. Злочевського відправили до Клюєва

Президент України Віктор Янукович призначив Едуарда Ставицького на посаду міністра екології та природних ресурсів.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Перед цим Президент звільнив Е.Ставицького з посади голови Державної служби геології та надр України.

Також Президент України Віктор Янукович звільнив Миколу Злочевського з посади міністра екології та природних ресурсів та призначив його на посаду заступника секретаря РНБО.

Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.