Міністром екології та природних ресурсів став Ставицький. Злочевського відправили до Клюєва
17:34, 20 квітня 2012Різне
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Президент України Віктор Янукович призначив Едуарда Ставицького на посаду міністра екології та природних ресурсів.
Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.
Перед цим Президент звільнив Е.Ставицького з посади голови Державної служби геології та надр України.
Також Президент України Віктор Янукович звільнив Миколу Злочевського з посади міністра екології та природних ресурсів та призначив його на посаду заступника секретаря РНБО.
Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.
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