СКЛАД КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (на 20.04.12)

17:40, 20 квітня 2012
Різне
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Прем`єр-міністр - Микола АЗАРОВ

Перший віце-прем`єр-міністр – Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ

Віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури - Борис КОЛЕСНІКОВ

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики - Сергій ТІГІПКО

Віце-прем`єр-міністр України - міністр охорони здоров`я – Раїса БОГАТИРЬОВА

Міністр надзвичайних ситуацій - Віктор БАЛОГА

Міністр енергетики та вугільної промисловості - Юрій БОЙКО

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства – Анатолій БЛИЗНЮК

Міністр екології та природних ресурсів - Едуард СТАВИЦЬКИЙ

Міністр культури - Михайло КУЛИНЯК

Міністр аграрної політики та продовольства - Микола ПРИСЯЖНЮК

Міністр освіти і науки, молоді та спорту - Дмитро ТАБАЧНИК

Міністр фінансів – Юрій КОЛОБОВ

Міністр економічного розвитку та торгівлі - Петро ПОРОШЕНКО

Міністр закордонних справ - Костянтин ГРИЩЕНКО

Міністр внутрішніх справ -  Віталій ЗАХАРЧЕНКО

Міністр оборони – Дмитро САЛАМАТІН

Міністр юстиції - Олександр ЛАВРИНОВИЧ

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