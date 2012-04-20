СКЛАД КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (на 20.04.12)

Прем`єр-міністр - Микола АЗАРОВ Перший віце-прем`єр-міністр – Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ Віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури - Борис КОЛЕСНІКОВ Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики - Сергій ТІГІПКО Віце-прем`єр-міністр України - міністр охорони здоров`я – Раїса БОГАТИРЬОВА Міністр надзвичайних ситуацій - Віктор БАЛОГА Міністр енергетики та вугільної промисловості - Юрій БОЙКО Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства – Анатолій БЛИЗНЮК Міністр екології та природних ресурсів - Едуард СТАВИЦЬКИЙ Міністр культури - Михайло КУЛИНЯК Міністр аграрної політики та продовольства - Микола ПРИСЯЖНЮК Міністр освіти і науки, молоді та спорту - Дмитро ТАБАЧНИК Міністр фінансів – Юрій КОЛОБОВ Міністр економічного розвитку та торгівлі - Петро ПОРОШЕНКО Міністр закордонних справ - Костянтин ГРИЩЕНКО Міністр внутрішніх справ - Віталій ЗАХАРЧЕНКО Міністр оборони – Дмитро САЛАМАТІН Міністр юстиції - Олександр ЛАВРИНОВИЧ

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