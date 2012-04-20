СКЛАД КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (на 20.04.12)
Прем`єр-міністр - Микола АЗАРОВ
Перший віце-прем`єр-міністр – Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ
Віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури - Борис КОЛЕСНІКОВ
Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики - Сергій ТІГІПКО
Віце-прем`єр-міністр України - міністр охорони здоров`я – Раїса БОГАТИРЬОВА
Міністр надзвичайних ситуацій - Віктор БАЛОГА
Міністр енергетики та вугільної промисловості - Юрій БОЙКО
Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства – Анатолій БЛИЗНЮК
Міністр екології та природних ресурсів - Едуард СТАВИЦЬКИЙ
Міністр культури - Михайло КУЛИНЯК
Міністр аграрної політики та продовольства - Микола ПРИСЯЖНЮК
Міністр освіти і науки, молоді та спорту - Дмитро ТАБАЧНИК
Міністр фінансів – Юрій КОЛОБОВ
Міністр економічного розвитку та торгівлі - Петро ПОРОШЕНКО
Міністр закордонних справ - Костянтин ГРИЩЕНКО
Міністр внутрішніх справ - Віталій ЗАХАРЧЕНКО
Міністр оборони – Дмитро САЛАМАТІН
Міністр юстиції - Олександр ЛАВРИНОВИЧ