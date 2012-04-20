МЗС Росії: за капремонт будинків, орендованих ЧФ РФ, повинна платити Україна

Москва. У Міністерстві закордонних справ РФ заявляють, що капітальний ремонт будівель, орендованих Чорноморським флотом РФ, повинен здійснюватися за рахунок України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і друку МЗС РФ, про це заявив статс-секретар - заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін.

«Цілком практичне значення має врегулювання у сфері здійснення капітального ремонту будівель і споруд, які орендуються російською стороною на користь Чорноморського флоту. Спільна інвентаризація цих об'єктів, яка проводиться експертами, показує, що приблизно половина з них потребує такого ремонту», - сказав Г.Карасін.

«Російська сторона на основі базових угод щодо флоту зобов'язалася використовувати орендовані об'єкти відповідно до законодавства України. Ним передбачено, що обов'язок проводити капітальний ремонт лежить на орендодавцеві, тобто на Українській стороні, у власності якої і перебуває вся ця нерухомість», - заявив заступник міністра.

При цьому він зазначив, що це потребує значних фінансових вкладень – загалом орендується приблизно 4,5 тис. будівель і споруд.

«Знайти їх відразу непросто. Тому ми пропонуємо нашим партнерам шукати реалістичні шляхи знаходження взаємоприйнятних рішень і у цій сфері», - оповіді Г.Карасін.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня 2012 р. в Москві українські і російські дипломати обговорили питання функціонування Чорноморського флоту РФ на території України.

«Як співголови Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації і його перебування на території України Російсько-Української міждержавної комісії Г.Карасін і Р.Демченко розглянули хід роботи з удосконалення двосторонньої договірно-правової бази, пов'язаної із забезпеченням діяльності Чорноморського флоту, вирішенням практичних питань його функціонування в Криму», - сказано в повідомленні МЗС РФ.

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