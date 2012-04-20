Для Киргизії і Таджикистану створили дорожні карти із входження до Митного союзу

Москва. Створено дорожні карти щодо входження до Митного союзу Киргизії і Таджикистану.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова колегії Євразійської економічної комісії (ЄЕК - наднаціональний орган ЄЕП) Віктор Христенко сказав на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним.

«Для країн ЄврАзЕС – для Киргизії, Таджикистану, які оголосили про свої наміри подальшого поглиблення інтеграції і входження в ці процеси, ми зараз завершуємо формування робочих груп і вже зробили дорожню карту з руху, або щодо виходу на домовленості з руху, з входження до Митного союзу і далі – до Єдиного економічного простору країн - членів ЄврАзЕС», - сказав В.Христенко.

Окрім того, він повідомив, що у 2012 році товарооборот трьох країн Митного союзу із зовнішнім світом перевищить 1 трлн доларів.

За його словами, обсяг взаємної торгівлі трьох країн перевищив 75 млрд дол. і ці гігантські товарні фінансові потоки регулюються сьогодні вже наднаціональним органом.

В.Христенко повідомив, що ЄЕК ухвалює рішення у сфері митного регулювання і рішення у сфері технічного регулювання для ефективної роботи зовнішнього митного контуру.

За його словами, зовсім недавно схвалено три нові технічні регламенти: щодо меблів, маломірних суден, харчових продуктах дієтичного лікувального напряму. Найближчими днями завершується робота над регламентом щодо харчових добавок, додав він.

В.Христенко повідомив, що в рамках ЄЕК і національних урядів триває робота над приведенням напрацьованих раніше угод до єдиного правового знаменника. За його словами, це важливо для переходу до нового ступеня інтеграції – створення Євразійського економічного союзу.

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