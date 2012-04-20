Курс НБУ на 23.04.12

Офіційний курс НБУ на 23.04.12 100 USD США - 798.5700 (на 20 квітня - 798.5700) 100 EUR - 1053.4735 (на 20 квітня - 1045.0087) 10 RUR - 2.7051 (на 20 квітня - 2.7059)

Офіційний курс НБУ на 23.04.12 100 USD США - 798.5700 (на 20 квітня - 798.5700) 100 EUR - 1053.4735 (на 20 квітня - 1045.0087) 10 RUR - 2.7051 (на 20 квітня - 2.7059) Облікові курси банківських металів на 23.04.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 130965.48 (на 20 квітня - 131125.19) 961 XAG 10 Срібло - 2538.65 (на 20 квітня - 2513.10) 962 XPT 10 Платина - 125934.49 (на 20 квітня - 127132.34) 964 XPD 10 Паладій - 52705.62 (на 20 квітня - 52785.48)

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