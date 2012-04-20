Курс НБУ на 23.04.12
19:57, 20 квітня 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 23.04.12 100 USD США - 798.5700 (на 20 квітня - 798.5700) 100 EUR - 1053.4735 (на 20 квітня - 1045.0087) 10 RUR - 2.7051 (на 20 квітня - 2.7059)
Офіційний курс НБУ на 23.04.12
100 USD США - 798.5700 (на 20 квітня - 798.5700)
100 EUR - 1053.4735 (на 20 квітня - 1045.0087)
10 RUR - 2.7051 (на 20 квітня - 2.7059)
Облікові курси банківських металів на 23.04.12 за 10 тройських унцій (грн)
959 XAU 10 Золото - 130965.48 (на 20 квітня - 131125.19)
961 XAG 10 Срібло - 2538.65 (на 20 квітня - 2513.10)
962 XPT 10 Платина - 125934.49 (на 20 квітня - 127132.34)
964 XPD 10 Паладій - 52705.62 (на 20 квітня - 52785.48)
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