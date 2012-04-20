ТОП-10 (20 квітня)

Росспоживнагляд 23 квітня перевірить черговий український сирзавод

НКРЕ затвердила порядок доступу до ГТС і сховищ газу

НБУ витратить 8,5 млрд дол. валютних резервів для забезпечення виплат в інвалюті

НБУ після 3-місячної перерви збільшив обсяги золота в резервах

Держмитслужба пропонує запровадити маркування окремих груп імпортованих товарів

Міністром екології та природних ресурсів став Ставицький. Злочевського відправили до Клюєва

Зростання ВВП в 2013 році планується на рівні 4,5% - Бюджетна резолюція

Україна і РФ готують низку угод щодо функціонування ЧФ РФ

На бензини можуть ввести диференційований акциз залежно від наявності в них біоетанолу

Акціонери «Південного потоку» домовилися спочатку будувати сухопутну гілку газопроводу

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Росспоживнагляд 23 квітня перевірить черговий український сирзавод

Фахівці Росспоживнагляду 23 квітня перевірять український сирзавод «Дубномолоко».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив глава Росспоживнагляду Геннадій Онищенко.

«Ми перевірили три українські заводи. Наступного тижня у понеділок виїдемо на «Дубномолоко», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на брифінгу в Москві міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко повідомив, що три з семи українських заводів відновлюють поставки сиру до Росії.

За його словами, йдеться про ПП КФ «Прометей» (Чернігівська область), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська область) і ТОВ «Гадячсир» (Полтавська область), які пройшли перевірку Росспоживнагляду.

П.Порошенко повідомив, що Росспоживнагляд продовжить перевірки українських виробників сирів, яким заборонено експорт продукції в РФ.

«Ми домовилися про графік подальших перевірок. Наступного тижня «Дубномолоко» має прийняти відповідну делегацію російської сторони», - сказав П.Порошенко.

Він зазначив, що після того, як Україна буде готова прийняти інспекції на інших підприємствах, туди також прибудуть російські фахівці.

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НКРЕ затвердила порядок доступу до ГТС і сховищ газу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України (НКРЕ) затвердила порядок доступу до газотранспортної системи (ГТС) України, що надає суб'єктам ринку рівні права з доступу до системи й підземних сховищ газу (ПСГ).

Як повідомили УНІАН у комісії, такий порядок НКРЕ затвердила у четвер.

Зокрема, порядок затверджено на виконання положень закону «Про засади функціонування ринку природного газу», прийнятого Верховною Радою влітку 2010 року в рамках виконання зобов'язань, узятих Україною при вступі до Європейського енергетичного співтовариства.

Порядок обумовлює процедури надання замовникам послуг із транспортування газу магістральними і розподільними газопроводами, послуг зі зберігання газу, а також послуг із приєднання об'єктів систем газопостачання замовників до магістральних і розподільних газопроводів.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі й однією з найбільших у світі. Загальна довжина газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.

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НБУ витратить 8,5 млрд дол. валютних резервів для забезпечення виплат в інвалюті

Національний банк України (НБУ) планує витратити 8,473 млрд дол. міжнародних валютних резервів упродовж подальших 12 місяців для забезпечення виплат в іноземній валюті.

Про це йдеться в оприлюдненій на сайті регулятора інформації «Наперед встановлене короткострокове чисте витрачання активів в іноземній валюті» станом на кінець березня 2012 року.

Згідно з наданою інформацією, витрачання резервів здійснюватиметься з метою забезпечення виплат (основна сума і відсотки) терміном: до місяця - в сумі 215,83 млн дол.; від 1 до 3 місяців - 3,492 млрд дол.; від 3 до 12 місяців - 4,765 млрд дол.

При цьому передбачені надходження в міжнародні резерви мають становити 8,44 млн дол.

Таким чином, сальдо чистих витрат міжнародних резервів упродовж подальших 12 місяців НБУ планує на рівні 8,465 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, обсяг міжнародних резервів на кінець березня ц.р., за оперативними даними, становив 31,128 млрд дол. (у еквіваленті).

Валовий зовнішній борг України на 1 січня 2012 року становив 126,236 млрд дол., при цьому короткостроковий зовнішній борг країни по залишковому терміну погашення становив 56,799 млрд дол.

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НБУ після 3-місячної перерви збільшив обсяги золота в резервах

Національний банк України (НБУ) в березні ц.р., після тримісячної перерви, збільшив фізичні обсяги золота в міжнародних резервах на 4% - до 0,939 млн. тройських унцій.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

При цьому номінальна вартість золота в резервах Нацбанку в березні скоротилася з 1,599 млрд дол. до 1,554 млрд дол., також скоротилася питома вага золота з 5,15% до 4,99%.

Як повідомляв УНІАН, обсяг міжнародних резервів у березні, за оперативними даними, збільшився на 0,3%, або на 79 млн дол. – до 31,128 млн дол. (у еквіваленті).

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Держмитслужба пропонує запровадити маркування окремих груп імпортованих товарів

Державна митна служба України пропонує ввести маркування окремих груп товарів, що імпортуються, спеціальними контрольними ідентифікаційними знаками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, держмитслужба внесла відповідні законодавчі пропозиції в Міністерство фінансів.

Ці пропозиції спрямовані на виведення імпорту з тіні, боротьбу з контрабандою і контрафактом, захист добросовісних імпортерів і громадян від неякісних товарів.

«Суб'єкт разом з оформленою митною декларацією одержить спеціальні марки зі штрих-кодом, що містять інформацію про товар, імпортера, виробника, сплачені податки», - пояснює голова Держмитслужби Ігор Калетник.

Таким чином, з'явиться можливість перевірити законність ввезення товарів, які продаються в Україні.

Щоб прибрати з ринку посередників і запобігти виведенню коштів в офшори, митники пропонують законодавчо закріпити поняття «прямий зовнішньоекономічний договір», однак передбачається, що метод визначення митної вартості за ціною контракту буде основним тільки для товарів, що ввозяться за прямими договорами з виробниками.

«Окремі імпортери навмисно приховують і занижують реальну митну вартість товарів. Тим самим ухиляються від сплати податків у повному обсягу. І здійснюється це шляхом укладання фіктивних контрактів з торговими посередниками. Це і є так звані посередницькі контракти. Вартість в таких контрактах занижується, а різниця, що належить виробнику, оплачується готівкою або через рахунки взаємозв'язаних офшорних фірм», - сказав І.Калетник.

З початку 2012 року частка посередницьких контрактів у загальному обсягу імпорту становила 64% за вартістю.

Митники чекають, що в результаті ухвалення даних ініціатив збільшиться кількість суб'єктів, що оформляють імпорт за прямими контрактами.

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Міністром екології та природних ресурсів став Ставицький. Злочевського відправили до Клюєва

Президент України Віктор Янукович призначив Едуарда Ставицького на посаду міністра екології та природних ресурсів.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Перед цим Президент звільнив Е.Ставицького з посади голови Державної служби геології та надр України.

Також Президент України Віктор Янукович звільнив Миколу Злочевського з посади міністра екології та природних ресурсів та призначив його на посаду заступника секретаря РНБО.

Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.

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Зростання ВВП в 2013 році планується на рівні 4,5% - Бюджетна резолюція

Уряд прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України в 2013 році на рівні 4,5%.

Про це йдеться в проекті Бюджетної резолюції, обнародуваної на сайті парламенту.

За оцінками уряду, номінальний ВВП у 2013 році прогнозується на рівні 1,688 трлн грн, дефіцит держбюджету — 1% від ВВП, інфляція — 5,9%, індекс цін виробників – 6,3%.

Як повідомляв УНІАН, Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, номінального ВВП — 1,5 трлн грн, інфляції - 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 4,8% до 3,0%, і покращив прогноз інфляції з 8,5% до 7,9%. МВФ прогнозує зростання ВВП у 2013 році на рівні 3,5%, інфляцію 5,9%.

За даними Держстату, в 2011 році зростання ВВП становило 5,2%, номінальний ВВП — 1316,6 млрд грн.

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Україна і РФ готують низку угод щодо функціонування ЧФ РФ

Москва. Дипломати України і РФ готують низку угод щодо функціонування Чорноморського флоту РФ в Україні.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та преси МЗС РФ, про це повідомив статс-секретар - заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін.

«На сьогоднішній день уже готова до підписання міжурядова угода про взаємодію сторін при запобіганні й ліквідації надзвичайних ситуацій у населених пунктах, де базуються російські військові підрозділи», - сказав він.

За його словами, також прийнято розпорядження Уряду Російської Федерації про підписання угоди з питань узгодження пересувань російських військових формувань поза місцями їх дислокації на території України.

Він зазначив, що МЗС РФ очікує, що незабаром аналогічне рішення буде ухвалено і Кабінетом міністрів України.

Г.Карасін також повідомив, що переговірники двох країн підготували й узгодили на експертному рівні проект угоди про порядок перетину державного кордону України кораблями, суднами забезпечення, літаками й військовослужбовцями російського Чорноморського флоту. Направляємо його на міжвідомче узгодження з метою підготовки до підписання, додав він.

За його словами, на порядку денному й низка інших документів – про реєстрацію військовослужбовців, цивільного персоналу російського флоту та членів їхніх сімей у міграційних органах України; про інфраструктуру російського флоту на території України; про спільне використання навігаційно-гідрографічних об'єктів та інші.

«Отже роботи попереду ще багато й ми хотіли б її всіляко активізувати. Наші переговорні команди отримали вказівку працювати активніше. Саме обговорення носило конструктивний характер, що повністю відповідає духу партнерських російсько-українських відносин», - сказав Г.Карасін.

Він нагадав, що минула зустріч із його колегою - першим заступником міністра закордонних справ України Русланом Демченком - як співголовою Підкомісії з Чорноморського флоту відбулася у середині жовтня минулого року в Севастополі.

«Ми обидва вважаємо такі предметні обговорення всього комплексу питань у цій сфері вельми корисними. Їх практикуватимемо й надалі», - сказав Г.Карасін.

При цьому він повідомив, що в ході нинішньої «змістовної й відвертої розмови» довелося говорити про уповільнення темпів переговорного процесу.

«З кінця листопада минулого року відбулися три робочі зустрічі фахівців двох країн, що при досить широкому спектрі практичних питань, на наш погляд, зовсім не достатньо. Запропонували українським колегам зустрічатися частіше. Ба більше, що між нами є домовленість не уникати обговорення проблем, що хвилюють ту або іншу сторону. Затягування в часі лише здається ліками від непотрібних загострень», - зазначив Г.Карасін.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня 2012 р. у Москві українські та російські дипломати обговорили питання функціонування Чорноморського флоту РФ на території України.

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На бензини можуть ввести диференційований акциз залежно від наявності в них біоетанолу

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України ініціює введення в 2013 році диференційованих ставок акцизів на моторні бензини залежно від наявності в них біоетанолу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник директора департаменту нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива Міненерговугілля Костянтин Бородін сьогодні журналістам у Києві.

За його словами, диференціація передбачає, що акцизи на бензини без вмісту біоетанолу будуть вищими, ніж на паливо з біоетанолом.

При цьому К.Бородін зазначив, що наявність біоетанолу в бензинах не призведе до подорожчання палива, а може, навпаки, зменшити ціну на паливо.

"Як свідчить європейський досвід, подорожчання не буде, навпаки, в українських реаліях це може привести до зниження вартості палива", - сказав він.

К.Бородін уточнив, що біоетанол вироблятиметься на державних спиртозаводах, що дозволить збільшити завантаження їх потужностей до 70% з 40% нинішніх.

Він також зазначив, що виробництво сумішевих бензинів здійснюватиметься безпосередньо на українських нафтопереробних підприємствах. При цьому міністерство ще не визначилося із застосуванням запропонованих стимулюючих норм до палива, що імпортується, оскільки проводить відповідні переговори з учасниками ринку.

Нагадаємо, Міненерговугілля розробило законопроект, згідно з яким з 2013 року планується ввести рекомендаційну норму про використання біоетанолу при виробництві бензину в обсягу не менш як 5%. З 2014 року ця норма стане обов'язковою, а з 2016 року вміст спиртної присадки в паливі планується збільшити до 7%. Таким чином уряд має намір розв'язати проблему дефіциту і дорожнечі палива на внутрішньому ринку і підтримати державні спиртозаводи.

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Акціонери «Південного потоку» домовилися спочатку будувати сухопутну гілку газопроводу

Москва. Акціонери «Південного потоку» домовилися спочатку будувати північну гілку сухопутної частини газопроводу "Південний потік" до Австрії, а потім південну гілку - на південь Італії.

Про це повідомив журналістам у Новому Уренгої голова італійської компанії Eni Паоло Скароні, передає РІА “Новости”.

"Це питання в компетенції "Газпрому" й країн-транзитерів, ми домовилися, що гілка на південь Італії буде реалізована після завершення будівництва першої сухопутної гілки до Австрії", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що перші комерційні поставки газу по "Південному потоку" планується почати в грудні 2015 року.

Проект "Південний потік" реалізується з метою диверсифікації маршрутів поставок природного газу європейським споживачам. У третьому кварталі 2011 року було завершено розробку зведеного техніко-економічного обгрунтування "Південного потоку", що об'єднав у собі ТЕО морської ділянки і ТЕО ділянок, що проходять по території країн Південної та Центральної Європи.

Туреччина 28 грудня 2011 року видала Росії остаточний дозвіл на прокладання "Південного потоку" в своїх водах, знявши останню перешкоду на шляху цього проекту. Після цього прем'єр-міністр РФ Володимир Путін 30 грудня доручив "Газпрому" прискорити початок реалізації проекту "Південний потік", приступивши до його будівництва в 2012 році, а не в 2013 році, як планувалося раніше. "Газпром" підготував новий графік будівництва газопроводу, яке почнеться в грудні 2012 року. Президент РФ Дмитро Медведєв доручив будувати "Південний потік" у варіанті максимальної потужності - 63 мільярди кубометрів на рік.

Передбачається, що газопровід складатиметься з чотирьох ниток по 15,57 мільярда кубометрів кожна. Введення першої з них поки заплановано на грудень 2015 року, виведення на повну потужність (63 мільярди кубометрів) очікується до 2018 року. Орієнтовна вартість "Південного потоку" становить 15,5 млрд євро, 10 млрд із яких доводиться на морську ділянку, а 5,5 млрд євро - на сухопутну.

Акціонерами компанії-оператора морської ділянки газопроводу "Південний потік" - South Stream Transport AG є "Газпром" (50%), італійська Eni - 20%, німецька Wintershall і французька EDF - по 15%.

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