Держзачистку інтернет-торгівлі «під своїх» почали з «Розетки»

Не чекаючи ухвалення закону про внутрішню торгівлю, який повинен повністю перекроїти інтернет-ринок, влада взялася активно його зачищати. Поки що документ, який дає органам контролю додаткову можливість «вибивати» з інтернет-бізнесу «зайві» гроші, відправлено на доопрацювання. Але як можна допрацювати правила гри у тій сфері, яка в принципі залишається загадкою для наших чиновників? Вирішивши, мабуть, не мудрувати лукаво, зацікавлені особи у владі пішли простим і відпрацьованим шляхом: щоб на якомусь ринку запрацювати, потрібно довірити цей самий ринок «правильному» бізнесу, «своїм». Ну а потім, з урахуванням побажань «своїх», уже можна й законодавство доводити до пуття, до потрібної конфігурації. Саме так зараз виглядає історія з інтернет-магазином Rozetka.ua, роботу якого днями призупинила податкова.

Втім, в офіційному трактуванні подій усе виглядає інакше.

19 квітня роботу одного з найбільших в Україні інтернет-магазинів Rozetka.ua було призупинено. З'явилися повідомлення, що Rozetka.ua «закрита» у зв'язку зі спробами податкової інспекції вилучити у провайдера – хостингової компанії Mirohost – сервери інтернет-магазину. Перші спроби УНІАН зв'язатися з провайдером не увінчалися успіхом. А за номерами телефонів інтернет-магазину відповідав автовідповідач.

У прес-службі податкової міліції повідомили, що ВАТ «Розетка.уа» звинувачують в ухиленні від сплати податків на суму близько 8 млн. грн, «з цього приводу стосовно посадовців підприємства порушено кримінальну справу. За оперативною інформацією, бізнесмени завозили товари з-за кордону за заниженими цінами. Це дозволяло одержувати надприбутки, які переводилися у «тінь» через рахунки фіктивних фірм». У результаті цих операцій державний бюджет втрачав податки на мільйони гривень, а за кордон нелегально виводилися валютні кошти.

Через декілька годин сайт «ожив», але в обмеженому режимі. На його головній сторінці (rozetka.com.ua) було сказано: «У зв'язку з технічним збоєм сайт працює в обмеженому режимі у Дата-центрі Німеччини. Обробка оформлених замовлень може зайняти більше часу. Просимо вибачення за тимчасові незручності». Вони полягали в тому, що ні на одну внутрішню сторінку зайти було неможливо – з'являлося повідомлення: "Сервер тимчасово недоступний з технічних причин. Будь ласка, зайдіть пізніше".

До вечора того ж дня відбувся брифінг начальника управління організації розкриття податкових злочинів УПМ Держподатслужби у Києві Олексія Чернобая. Він заявив, що «ніяких дій щодо припинення або перешкоджання діям безпосередньо компанії «Розетка.УА» не було. Тобто діяльність підприємства не паралізовано», інтернет-магазин продовжує свою роботу в звичному режимі, покупці зможуть одержати замовлені товари. Він пояснив, що сайт компанії тимчасово не працював у зв'язку з проведенням оперативних дій податкової міліції. Чернобай уточнив, що в рамках слідства було проведено три обшуки. Але при цьому не сказав, де саме – на складах чи в офісах. Він наголосив, що кримінальну справу проти директора ТОВ «Розетка» було порушено в квітні 2012 року на підставі матеріалів позапланових перевірок наприкінці жовтня 2011 року і в кінці березня 2012 року.

Крім того, за словами начальника прес-служби Держподатслужби в місті Києві Миколи Ковтуненка, у рамках слідчих дій податкова міліція не вилучала сервери і комп'ютерну техніку. «Звертаю увагу на те, що сервери, комп'ютерна техніка не вилучалися працівниками податкової міліції», – наголосив він. Також, за його словами, не вилучався товар компанії і не було затримано її керівництво.

Вилучали сервери чи не вилучали, в принципі, не важливо – головне, результат відповідає сценарію зачистки ринку від небажаного конкурента, адже підприємство тимчасово не працює.

Що стосується названої вище кримінальної справи, то в травні 2011 року Державна податкова інспекція в Печерському районі Києва справді провела невиїзну перевірку фірми, за результатами якої було складено акт про порушення. Але ТОВ "Розетка.уа" оскаржило дії податківців у суді. На думку «інтернетників», підстав для перевірки не було, і взагалі про саму перевірку податкові служби повинні були підприємців повідомити заздалегідь. Але у відповідь представники ДПС заявили, що попередити «розетників» наперед, згідно з законом, вони просто не мали можливості – невідповідність юридичної і фактичної адреси. Так чи інакше, а в лютому поточного року суд першої інстанції відмовив ТОВ «Розетка» у задоволенні апеляції. Таким чином, перший «податковий» прецедент стався майже рік тому – а зараз маємо його продовження.

Навіщо і кому потрібно «чистити» інтернет-магазини? У чому особлива привабливість цього бізнесу? Все дуже просто. Часто інтернет-магазини тішаться більшим попитом, ніж магазини традиційні, завдяки вартості товарів – на віртуальних прилавках ціна, наприклад, побутової техніки, завжди істотно нижча, ніж у звичайних ритейлових мережах. Досягається така перевага інтернет-продавцями декількома шляхами. Найочевидніше, на поверхні – те, що інтернет-магазинам не потрібно платити зарплату величезній армії продавців, та й суттєва економія на оренді торгових площ (більшість віртуальних торговців працюють з непримітних складів). Також варто врахувати той факт, що класичний інтернет-магазин – це своєрідний конгломерат приватних підприємців, які сидять на єдиному податку, не показують своїх реальних оборотів і, на відміну від традиційних торгових мереж, не закладають у вартість товару для споживача ПДВ.

Проте для тієї ж податкової адміністрації куди цікавіший інший спосіб зниження собівартості товарів в інтернет-магазинах. З метою економії торговці різними товарами дуже часто занижують вартість цих самих товарів на митниці, щоб сплатити менші митні збори, ніж належить. А деколи й узагалі ввозять частину продукції «по-чорному» – не розмитнюють зовсім або розмитнюють меншу кількість товару, ніж реально ввозять.

Звичайно, такими методами не гребують не тільки інтернет-магазини, але й цілком традиційні торгові майданчики. Проте в інтернет-магазинах обсяги торгівлі набагато непрозоріші і там куди простіше реалізовувати «недообліковану» митницею імпортну продукцію.

Природно, з усіма цими схемами митні служби та інші фіскальні державні органи чудово обізнані, тому, щоб система працювала без збоїв, власники торгових площ (і віртуальних, і реальних) регулярно оплачують наглядальним службам вчасно заплющені очі. І ця корупційна система настільки усталилася, настільки прижилася і стала самодостатньою, що навіть якщо головний митник країни або й глава держави віддасть тій наказ – припинити поставки контрабанди для якоїсь фірми – не факт, що цей наказ буде втілений у життя. Дрібні клерки, рядові службовці і далі братимуть регулярні хабарі та заплющуватимуть очі на незвично низьку вартість якихось японських телевізорів (по 100 доларів за штуку) в митній декларації або зайві 500 кілограмів ваги вантажівки на вагах на прикордонному переході.

А тепер уявіть собі, що у всій цій українській реальності з'являється досить великий бізнесмен, близький до влади, який на Самій Верхівці одержує добро на ввезення контрабанди за описаними вище схемами. Йому навіть хабарів платити не требе буде – на «зелене світло» для його фірм буде дана команда згори. Бізнес такого підприємця приречений на успіх – якби не одне «але»: ринок уже зайнятий, схеми не нові, без конкуренції у наднизьких цінах працювати все одно не вдасться.

Ось такий «свій» (для влади), причому, за словами учасників ринку онлайн-торгівлі, дуже близький до українських політичних верхів підприємець скоро і з'явиться на інтернет-ринку. За допомогою «правильного» законодавства і відпрацьованих зубрами віртуальної торгівлі схем цей підприємець зможе стати справжнім монополістом ритейлу (особливо зважаючи на те, що інтернет-аудиторія в країні росте космічними темпами). Єдине, що ще потрібно зробити, – усунути конкурентів. Почали, судячи з усього, з найбільшого – ним і була «Розетка.ua»

Здадуться без бою?

Наразі сайт Rozetka.ua перейшов на німецький хостинг. Але що стосується власника «Розетки», яка почала свої перші продажі ще в 2005 році, то він, скоріш за все, покине Україну. Владислав Чечоткін на своїй сторінці у Facebook написав: «24 підприємства і майже 3000 чоловік не працювали вчора і навряд чи працюватимуть сьогодні, основний сервер «хакери» з податкової фізично зламали, сайт переїхав, я ще ні. Але, напевно, це тільки справа часу. У країні говорять про підтримку інтернет-бізнесу і високотехнологічних компаній, а з іншого боку в податковій створюється відділ із «боротьби» з новітніми технологіями... Мабуть, вчора була кульмінація боротьби з кіберзлочинністю новоствореного відділу: група товаришів із понад 10 чоловік приїхала громити дата-центр «Мірохост» і шукала сервери, на яких працює сайт www.rozetka.ua. В цей же час 5 інших «бригад» заблокували роботу двох десятків інших компаній, які «винні» лише в тому, що продають свої товари через сайт www.rozetka.ua!», – написав він.

При цьому Чечоткін додав: «Керували операцією польові командири на «Хамерах». Всього, за моїми оцінками, у вчорашній операції "Високі технології" в полі було задіяно понад 150 чоловік особового складу. Тільки один офіс наших партнерів, у якому мені «пощастило» опинитися під час подій, обробляли 27 чоловік».

Судячи з усього, непоганий бізнес «відпрацьовували» – лише у перший рік роботи проекту «Розетка» в нього було вкладено близько 300 тисяч доларів, на сьогодні кількість унікальних відвідувачів сайту становить 50 тисяч за добу.

…Початок монополізації ринку і введення на ньому «потрібних» правил гри започатковано. Коли ця публікація готувалася до друку, Ліга повідомила, що силовики проводять виїмку документів в офісі другого за величиною інтернет-магазину України – «Сокіл.ua». Втім, того ж дня столична податкова заявила, що не проводила ніяких дій щодо цього інтернет-магазину...

Ніна Сорока (УНІАН)