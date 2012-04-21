В Україні лише 1 із 10 корупціонерів засуджують до позбавлення волі - Пшонка

На сьогоднішній день в Україні до покарання, пов'язаного з позбавленням волі, засуджують лише 1 із 10 корупціонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний прокурор України Віктор Пшонка в Запоріжжі на засіданні розширеної колегії прокуратури, присвяченому підбиттю підсумків роботи в Запорізькому регіоні спецкомісії ГПУ.

За його словами, основна причина м'якості вироків – дії правоохоронців, які виявляють, як правило, незначні корупційні дії.

«Саме через незначущість корупційних діянь, що виявляються, ми маємо низький рівень судових репресій за цією категорією: лише кожний 10-й корупціонер засуджується до покарання, пов'язаного з позбавленням волі, а така міра покарання, як конфіскація майна, не застосовується взагалі», - заявив В.Пшонка.

За його словами, найбільш проблемними в цьому плані є АРК, Дніпропетровська, Луганська і Донецька області, де «жодний корупціонер не опинився за гратами».