Тимошенко госпіталізували до харківської лікарні "Укрзалізниці"

Екс-прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко в ніч з 20 на 21 квітня госпіталізували в Центральну клінічну лікарню № 5 "Укрзалізниці" Харкова.

Як повідомляється на сайті Ю.Тимошенко, єкс-прем’єр була доставлена до лікарні близько 23.00.

"Її перевезення було схоже на спецоперацію. О 18 годині у Качанівську колонію проїхали дві швидкі допомоги, мікроавтобус і чотири міліцейські машини. При цьому біля стін колонії знаходилося ще кілька міліцейських машин. Приблизно в цей же час персоналу ЦКЛ була дана вказівка додому не йти, залишатися на робочих місцях", - цитує сайт повідомлення харківського Інтернет-ресурсу "Главное».

За його інформацією, разом з Ю.Тимошенко до лікарні привезли ще "якусь жінку". "Обидві не промовили жодного слова", - цитує "Главное" слова свого джерела. Ув'язнених супроводжувала велика кількість людей.

"Після цього почалося оформлення паперів, частина супроводжуючих поїхала, частина знаходиться в ЦКЛ до цих пір", - повідомляє видання.

Як повідомлялося, 20 квітня захисник екс-прем'єр-міністра України Сергій Власенко заявив, що отримав офіційні висновки німецьких лікарів з оцінкою можливостей Центральної клінічної лікарні "Укрзалізниці" в Харкові, куди Міністерство охорони здоров'я України запропонувало госпіталізувати Ю.Тимошенко.

"Згідно з висновками німецьких лікарів, вони не рекомендують лікуватися в лікарні "Укрзалізниці". Все інше - це питання медичної таємниці", - сказав С.Власенко.

Захисник екс-прем'єра повідомив, що отримав цей документ 20 квітня лише після відвідування Ю.Тимошенко у Качанівській виправній колонії. "Її стан здоров'я не покращився", - зазначив він.

С.Власенко підкреслив, що влада досі не виконала розпорядження від 15 березня, яким Європейський суд з прав людини зобов'язав державу Україну забезпечити належне лікування Ю.Тимошенко в спеціалізованій клініці.