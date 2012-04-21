Якщо «Росія прогарантує незалежність Межигір’я, Україну здадуть легко» - Тимошенко

Екс-прем'єр-міністр, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що Президент України Віктор Янукович і його оточення не допустять посилення впливу Росії на економічні й політичні процеси в Україні.

Про це Ю.Тимошенко повідомила в ексклюзивному інтерв'ю ZN.UA, яке передали редакції з Качанівської колонії, де відбуває покарання екс-прем'єр.

«Сьогодні встановлено повний контроль над країною не з боку Кремля, а з боку однієї сім'ї... І мені здається, що „батько сімейства“ захищатиме ці райські кущі від будь-якої ворожої інтервенції як з боку Кремля, так і з боку Євросоюзу», - вважає екс-прем'єр.

«Тільки прошу екзальтованих інтелектуалів не плутати це з патріотизмом. Нам просто „пощастило“, що інтереси України та інтереси власника „Хонки“ щодо неприпустимості повного контролю з боку інших держав, тимчасово співпали», - вважає вона.

Проте, на думку Ю.Тимошенко, якщо «Росія прогарантує незалежність Межигір’я, Україну здадуть легко і не замислюючись».

«Я думаю, що Янукович на територію „своєї країни“, за приватизацію якої він так тяжко боровся ще з 2004 року, ніяких бізнес-конкурентів не допустить, адже саме так він сприймає інтеграційні пропозиції Москви... Зараз вони так само інстинктивно захищають периметр своєї нової бізнес-імперії - України, зокрема й від Кремля», - заявила екс-прем'єр.

На її думку, до усунення правлячого режиму такий стан речей може допомогти зберегти для країни європейські перспективи.