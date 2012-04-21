Азаров пояснив проживання сина у Відні

Прем'єр-міністр Микола Азаров заявляє, що його син винаймав житло, коли працював у Відні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора ввечері в ефірі «Інтеру», відповідаючи на питання про місце проживання свого сина.

"Найважливіше питання", - сказав М.Азаров зі сміхом.

"Ну, мій син, дійсно, працював дипломатом, і потім жив певний час у Відні, і дійсно винаймав там квартиру. Це дійсно так. Вас задовольнила відповідь?", - сказав М.Азаров.

Відповідаючи на питання, скільки років його синові, глава уряду сказав: "Можна було б вже й не питати про мого сина, йому 41 рік, це самостійна людина, яка має право визначати свою долю сама, напевно. Але оскільки він мій син, я ось відповідаю на ці питання".

Як повідомлялося, раніше «Українська правда» встановила, що у сина М.Азарова будинок в елітному районі Відня.

У виписці з реєстру австрійських підприємств зазначено: син Миколи Азарова проживає не на батьківщині, а на одній з тихих вулиць Відня. Його адреса - Pötzleinsdorfer Straße, 152-156, корпус 3.

Журналісти "Української правди" відправили запит в базу перепису населення - і за кілька днів одержали необхідний витяг, який підтверджує, що Олексій Азаров-junior дійсно має віденську реєстрацію.