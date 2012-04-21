Пшонка побоюється - після набуття чинності нового КПК злочинці виправдовуватимуться
Генеральний прокурор України Віктор Пшонка побоюється, що після набуття чинності нового Кримінального процесуального кодексу злочинці виправдовуватимуться.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в Запоріжжі на засіданні розширеної колегії прокуратури.
Причина такого побоювання – прояви непрофесіоналізму співробітників правоохоронних органів, сказав В.Пшонка.
«Минулого року на додаткове розслідування було відправлено 15 кримінальних справ за вбивствами, цього року – вже ще одне. Вдумайтеся: 16 кримінальних справ на додаткове розслідування лише за вбивствами. Враховуючи те, що Верховною Радою ухвалено новий КПК, в якому додаткового розслідування немає, це – виправдувальні вироки», - попередив генпрокурор.
В.Пшонка також відзначив, що основна причина відправлення судом кримінальних справ на додаткове розслідування - непрофесіоналізм співробітників міліції.
«Що в цих 16 кримінальних справах – непрофесіоналізм чи незаконні дії та фальсифікації співробітників міліції? Ми всі бачимо, що значною мірою – непрофесіоналізм», - заявив генеральний прокурор.
І показовим прикладом прояву такого непрофесіоналізму, за словами В.Пшонки, є справа Оксани Макар – дії місцевих правоохоронців в перші дні після надходження інформації про звірячий злочин.
«У справі О.Макар 15 хвилин оглядали місце події, за 1-й і 2-й день були втрачені практично всі прямі докази цього злочину. І лише додатковий огляд – те, що справу було взято «на контроль», дозволило закріпитися за тими особами, які скоїли злочин», - заявив генпрокурор, відзначивши, що «за нормами нового КПК, непрофесіоналізм, якщо він триватиме, призводитиме до того, що злочинці виправдовуватимуться».