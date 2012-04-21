Азаров запевняє - ратифікація угоди про ЗВТ в СНД дозволить диверсифікувати поставки газу

Ратифікація Угоди про створення зони вільної торгівлі в рамках СНД дозволить Україні диверсифікувати поставки газу, зокрема, з'явиться можливість напряму закупати газ у Туркменії та безперешкодно транспортувати його російською ГТС.

Про це прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав в ефірі «Інтера», повідомляється на Урядовому порталі.

«Ця угода дає нам можливість прокачувати туркменський газ через російську трубу. Тобто, дає нам можливість диверсифікувати поставки газу в Україну», - сказав М.Азаров. При цьому він наголосив, що за нинішніх умов Україна такої можливості не має через незгоду Росії.

Водночас прем'єр-міністр зазначив, що він мав президентські та урядові директиви на підписання Угоди про зону вільної торгівлі в рамках СНД.

«Кабінет міністрів на своєму засіданні затвердив директиви. Прем'єр-міністр мав директиви, затверджені Президентом України. Тобто, я мав повне право підписати цю угоду», - підсумував М.Азаров.

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі (Росія) прем'єр-міністри країн-членів СНД підписали Угоду про створення зони вільної торгівлі. Договір про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизія. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Разом з тим, було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

Однак наразі у України з’явилися зауваження до Угоди про зону вільної торгівлі СНД, які полягають у нерівності умов щодо запровадження торговельних обмежень країнами Митного союзу та іншими членами Співдружності.

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