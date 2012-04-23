Анонс на 23.04.2012

* Круглий стіл на тему: «Вітчизняна наука і модернізація України: ідеологія та протиріччя академічної реформи».

* У Києві на Майдані Незалежності відбудеться акція проти законопроекту №2450 "Про порядок організації і проведення мирних заходів". На головній площі країни відбудеться акція-«пікнік». Активісти протестуватимуть проти тоталітарних норм законопроекту 2450, які роблять неможливим проведення спонтанних акцій протесту і обмежують права кожної людини на свободу волевиявлення. Після цього учасники акції рушать до Комітетам Верховної Ради, де будуть вимагати відкликати скандальний законопроект.

10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція ГО «Асоціація допомоги інвалідам та пацієнтам з хронічними лімфопроліферативних захворюваннями» на тему: «Україна - не Росія. Хворі на рак не отримають ліків?». В Україні на неходжкінські лімфоми і хронічний лімфолейкоз страждають 15 000 чоловік. У світі золотий стандарт лікування лімфом - таргетних препарати. Пацієнти отримують дорогу терапію за рахунок держави чи страхової медицини. Навіть у Росії кожен, хто потребує такого лікування, отримує його безкоштовно. Нашим хворим така терапія недоступна. Фахівцями розроблена Державна програма з гематології, яка передбачає закупівлю сучасних ліків, але вона не затверджена і не фінансується. Хворі залишаються без препаратів, а Україна - єдиною країною в Європі, де подібні діагнози звучать як вирок. Учасники: Віктор Парамонов, головний лікар Черкаського обласного онкодиспансеру, Валентина Юрчишина, голова ГО; Наталія Бабко, пацієнтка, яка захворіла на рак на 3-му місяці вагітності (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 098 434 777 4. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

10-30 - Активісти руху «Простір свободи», ініціативи «Зробимо Україну чистою!», Самоврядної альтернативної мережі (САМ), центру «Життя», руху «Ми - європейці», ГК «Форум порятунку Києва» проведуть перед будівлею комітетів Верховної Ради , де в цей час буде засідати Погоджувальна рада ВРУ, акцію «Або штрафи за сміття, або віник у руки!». Учасники вимагатимуть від голів фракцій включити до розкладу засідань Ради на найближчі дні та прийняти проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо викиду відходів у недозволених місцях) (№ 9680)» та вручать віники з відрами під гаслом: «Не можете підвищити штрафи, так прибирайте самі за тими, хто смітить!».

* У Київському апеляційному суді відбудеться чергове засідання з розгляду апеляції авіакомпанії "Сибір" (Росія) щодо стягнення з Міноборони Україні $5,32 млн. у зв'язку з понесеним авіакомпанією збитком при катастрофі її пасажирського літака Ту-154 в 2001 році.

* Прес-конференція на тему: "Як столичний девелопер« ІСА Прайм» із щорічним доходом у 25 млн дол. опинився в списку злісних боржників міжнародної інвестгрупи "UniCredit". У роботі візьме участь голова правління ПАТ "Укрсоцбанк" Борис Тимонькін.

* Прес-конференція на тему: "Приватизація авторського права та ринку інтелектуальної власності в Україні". Організатор - Всеукраїнська Ліга Авторів. Учасники: Дмитро Стус, ген.директор Національного музею Т.Шевченка, засновник ел.бібліотекі 1576.ua; Борис Савченко, народний артист України, голова Національної спілки кінематографістів України (2005-2009 р.); Іван Тараненко, композитор, заст.голови Союзу композиторів України; Микола Сосновський, директор Всеукраїнської Ліги Авторів; Дмитро Гузій, керівник ЮК "Трайдент", провідний експерт із авторського права.

* Відбудеться підписання Меморандуму між Аграрним фондом і вітчизняними молокопереробними підприємствами про стабілізацію закупівельних цін на молоко у населення, недопущення їх зниження і поступове підвищення. З боку Аграрного фонду Меморандум підпише: ген.директор Аграрного фонду Ігор Якубович, з боку молокопереробників - представники провідних компаній галузі - «Молочний Альянс», «Мілкіленд», «Іст Вест Груп», «Агрополіс», «Терра Фуд», «Галичина» «Донецький міський молочний завод № 2», «Монастириський молочний завод» і «Дубномолоко».

* Відбудеться спеціальна церемонія презентації дизайну квитків УЄФА ЄВРО 2012. Учасники: віце-прем'єр-міністр України, міністр інфраструктури Україні Борис Колесников, президент ФФУ Григорій Суркіс, директор турніру УЄФА ЄВРО 2012 в Україні Маркіян Лубківський та операційний директор УЄФА Events SA Мартін Каллен.

* Відбудеться засідання Екологічного клубу на тему: «Чи готова Україна до заборони використання полімерних пакетів у роздрібній торгівлі?». Учасники: міністр екології та природних ресурсів України Микола Злочевський, експерт Національного екологічного центру України Наталія Вишневська, голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

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