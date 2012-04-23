Тимошенко перевезли з лікарні назад до колонії

Екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко 22 квітня повернули з центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» у Харкові до Качанівської виправної колонії, де вона відбуває покарання.

Як передає кореспондент УНІАН, інформацію про це журналістам на брифінгу у цій лікарні підтвердила перший заступник міністра охорони здоров’я України, голова міжнародної медичної комісії Раїса Моісеєнко.

За її словами, 22 квітня зранку лікарі медичної комісії запропонували Ю.Тимошенко обстеження та лікування, від чого екс-прем'єр вімовилась.

Р.Моісеєнко зазначила, що після цього було ухвалено рішення дати Ю.Тимошенко виписку з лікарні та відправити до виправного закладу.

За словами заступника міністра, екс-прем’єр була відправлена до колонії близько 12.40 на автомобілі швидкої допомоги.

Р.Моісеєнко зазначила, що друга ув’язнена, яку разом із Ю.Тимошенко було госпіталізовано до ЦКЛ «Укразалізниці», продовжує лікування у медзакладі.

Р.Моісеєнко наполягає, що після отримання висновків німецьких лікарів Ю.Тимошенко погодилася на лікування у стаціонарі, тому її було госпіталізовано до лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.

У свою чергу, головний лікар клініки Михайло Афанасьєв зазначив, що для Ю.Тимошенко у медичному закладі були створені усі необіхідні умови. Він висловив жаль, що Ю.Тимошенко не лікуватиметься у цій клініці.

За словами М.Афанасьєва, Ю.Тимошенко поводилася з медичним персоналом закладу дуже коректно і, залишаючи лікарню, подякувала медикам за створені для неї умови.

Водночас адвокат Ю.Тимошенко Сергій Власенко припустив, що його підзахисну спочатку співробітники МОЗ неправильно поінформували про рекомендації німецьких лікарів щодо можливості лікування в Харкові.