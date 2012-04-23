ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 23 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Порошенко витратив 6 млн. грн. на фонтан» пише: у модернізацію найбільшого в Європі світломузичного фонтану, розташованого у Вінниці в руслі річки Південний Буг, корпорація «Рошен» і Фонд Петра Порошенка інвестували понад 6,5 млн. грн.

http://delo.ua/ukraine/poroshenko-potratil-6-mln-grn-na-fontan-176703/

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Також «Діло» в публікації «Міністр фінансів у НБУ одержував 100 тис. на місяць і попросив 80 тис. матеріальної допомоги» пише: міністр фінансів Юрій Колобов у 2011 році на посаді заступника голови НБУ одержував по 100 тис. гривень зарплати на місяць і матеріальну допомогу у розмірі 78 тис. гривень. Ця матдопомога вдвічі більша, ніж узяв Микола Азаров минулого року.

http://delo.ua/ukraine/ministr-finansov-v-nbu-poluchal-100-tys-v-mesjac-i-poprosil-80-ty-176690/

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«Діло» в публікації «Саркозі зайняв друге місце у першому турі президентських виборів» пише: за підсумками голосування 22 квітня у другий тур президентських виборів у Франції виходять кандидат від Соціалістичної партії Франсуа Олланд (28,3%) і чинний президент Николя Саркозі (27,02%).

http://delo.ua/world/sarkozi-zanjal-vtoroe-mesto-v-pervom-ture-prezidentskih-vyborov-176702/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Час адміністрації», у якому пише: Національний банк відновив практику введення у проблемні банки тимчасових адміністраторів. З 23 квітня НБУ наклав тримісячний мораторій на повернення коштів кредиторам банку "Базис". Голова харківської обласної організації партії "Батьківщина" Арсен Аваков, якого вважають його основним власником, уже назвав рішення регулятора політичним. Хоча джерело в НБУ запевняє, що банк "Базис" постраждав через негативну інформаційну атаку.

http://www.kommersant.ua/doc/1921974

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Ціна злетіла на авіапаливі», в якому пише: Україні загрожує дефіцит авіагасу. Митниця змінила класифікацію цього палива і вимагає імпортувати його як "бензин спеціальний", унаслідок чого акциз збільшиться більш ніж у 6,5 раза, до 198 евро/т. В авіакомпаніях заявляють, що це рішення може буквально паралізувати галузь — паливо в Україні набагато дорожче, ніж у Європі, а потужностей єдиного виробника — Кременчуцького НПЗ — недостатньо для насичення ринку.

http://www.kommersant.ua/doc/1922013

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Газета «Сьогодні» в публікації «Зростання пенсій в Україні: кому скільки додадуть» пише: пристойну надбавку одержать ті, хто вийшов на пенсію до 2008 року.

http://www.segodnya.ua/news/14366328.html

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Також «Сьогодні» в публікації «В українців крадуть гроші через банкомати» пише: експерти наполягають на підвищенні безпеки терміналів, а банкіри радять клієнтам бути уважнішими.

http://www.segodnya.ua/news/14366544.html

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Сайт «УНІАН-економіка» публікує матеріал «Держзачистку інтернет-торгівлі «під своїх» почали з «Розетки» і «Сокола», в якому пише: не чекаючи ухвалення закону про внутрішню торгівлю, який повинен повністю перекроїти інтернет-ринок, влада взялася активно його зачищати...

http://economics.unian.net/ukr/detail/125776

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Підприємці склали для Володимира Путіна дві «дорожні карти» пише: уряд РФ готує «дорожні карти» проектів поліпшення інвестиційного клімату в будівництві та підвищення доступності енергетичної інфраструктури.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1669021/dva_shaga_iz_100

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Також «Ведомости» в публікації «Що податківці шукають в «Однокласниках» пишуть: йдеться про компенсацію в адресу британської компанії i-CD Publishing, яка в 2008 році пред'явила претензії до засновника «Однокласників» Альберта Попкова. Податківці поставили під сумнів той факт, що виплачену суму можна трактувати як витрати, і пред'явили російському ТОВ «Однокласники» 45 млн. руб. податкових претензій (з них 8,3 млн. руб. — пеня і штрафи).

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1669163/chto_nalogoviki_ischut_v_odnoklassnikah

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Видання «Известия» в публікації «Податковий маневр буде здійснено за рахунок «Газпрому» і офшорів» подає аналіз проекту «Основні напрями податкової політики» Росії на найближче трирічку.

http://izvestia.ru/news/522590

(УНІАН)