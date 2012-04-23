Київ посів 64-те місце серед міст світу за ступенем присутності міжнародних ритейлерів

Київ посів 64-те місце, піднявшись із 78-го місця у рейтингу 2011 року, в рейтингу міст за ступенем присутності міжнародних ритейлерів.

Про це йдеться у глобальному огляді сегменту торгової нерухомості «Роздрібні мережі: ступінь глобалізації бізнесу 2012» міжнародних консалтингових компанії CBRE, переданому УНІАН.

Згідно з оглядом, на кінець 2011 року у Києві були присутні 25,2% з опитаних торгових операторів, тоді як на кінець 2010 року – 22,6%. У трійці міст-лідерів за ступенем присутності міжнародних ритейлерів, як і раніше, залишаються Лондон, Дубай і Нью-Йорк.

У компанії відзначили, що за останній рік Київ став одним із найбільш пріоритетних міст для виходу нових міжнародних ритейлерів, раніше не представлених на ринку. У 2011 році в Києві з'явилося 9 нових міжнародних торгових операторів, що ставить столицю на третє місце за «новими виходами» серед усіх міст.

В огляді також наголошується, що лідером із виходу нових ритейлерів стало Алмати, де за останній рік відкрили свої магазини 18 нових міжнародних ритейлерів. На другому місці за «новими виходами» – Москва з 11 новими міжнародними операторами.

Загалом, саме європейські міста були найбільш пріоритетними для експансії ритейлерів, становлячи 48% нових відкриттів у 2011 році.

За оцінками компанії, в рейтингу країн за ступенем присутності міжнародних ритейлерів Україна зайняла 34-те місце, піднявшись із 39-го в рейтингу 2011 року.

За даними CBRE, сьогодні в Україні представлено 25,8% роздрібних мереж, узятих до уваги в даному дослідженні.

Рейтинг країн з найбільшою присутністю міжнародних роздрібних операторів п'ятий рік поспіль очолює Великобританія, де зосереджено 56,7% роздрібних мереж. За нею слідують ОАЕ (53,1%), США (50,3%), Іспанія (47,5%) і замикає п'ятірку лідерів Китай (47,2%).

Метою дослідження компанії було виявлення загальних тенденцій у стратегії розвитку роздрібних операторів, зокрема визначення глобальності присутності ритейлерів як на світових ринках, так і у великих містах. Це дослідження охоплює 326 ключових міжнародних ритейлерів, а складений рейтинг включає 200 міст у 73 країнах світу.

Довідка УНІАН. CB Richard Ellis (CBRE) - консалтингова компанія у галузі нерухомості. Компанія має 450 офісів у 60 країнах світу і штат співробітників близько 36 тис. чоловік. Штаб-квартира компанії міститься у Лос-Анджелесі (США).

Український офіс СB Richard Ellis було відкрито в січні 2008 року. Компанія надає послуги у галузі комерційної нерухомості.