На сьогодні УЄФА продала 95% квитків на Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив один із керівників УЄФА Мартін Каллен.

За його словами, уже завершилась остання із запланованих стадій продажу квитків на матчі Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

«На сьогодні продано більше, ніж 95% квитків», - сказав він.

При цьому, за словами М.Каллена, ще залишається у продажу близько 50 тисяч квитків і вони надійдуть у продаж на початку травня.

Представник УЄФА пояснив, не усі національні федерації на даний момент використали свою квоту на перепустки на матчі Євро-2012.

Зокрема, за його словами, ще можна придбати квитки на ігри у Донецьку, Харкові і Києві. М.Каллен додав, що ці квитки можна буде придбати у касах стадіонів відповідних міст.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, що ряд німецьких ЗМІ повідомили про те, що велика кількість німецьких уболівальників відмовляються від виграних квитків через занадто високі ціни на авіаперельоти та проживання в Україні, він сказав, що не володіє інформацією про кількість квитків, від яких відмовились.

За словами М.Каллена, усі вболівальники, зокрема, німецькі, ще до початку продажу квитків могли зорієнтуватись стосовно цін на авіаквитки в українські міста.

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