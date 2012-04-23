«ЄДАПС»: чергу на отримання закордонних паспортів повністю ліквідовано

Консорціум «ЄДАПС» заявляє, що станом на 23 квітня повністю ліквідовано чергу, що «утворилася через бюрократичну тяганину», на отримання паспортів громадянина України для виїзду за кордон – випущено 44030 закордонних паспортів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі консорціуму, зазначивши при цьому, що «коментарі різних чиновників, зокрема керівника державного підприємства, не відповідають дійсності і є спробою дестабілізувати обстановку і навмисне створити соціальну напругу».

Як сказано в повідомленні, з метою недопущення всіляких маніпуляцій навколо виготовлення і видачі закордонних паспортів консорціум «ЄДАПС» разом з Державною міграційною службою України створив інформаційний портал http://www.center-person.com/ua/passport.php. На інформаційному порталі, починаючи з 24 квітня 2012 р., кожен заявник (громадянин України) може простежити, на якому етапі виготовлення перебуває його проїзний документ, не розкриваючи жодної конфіденційної персональної інформації.

*** За даними ЗМІ, останнім часом виникли проблеми з оформленням закордонних паспортів для громадян України у зв'язку з відсутністю бланків.

За інформацією газети «Дело» від 10 квітня ц. р., Міністерство внутрішніх справ (МВС) України замовило у консорціуму “ЄДАПС” виготовлення закордонних паспортів за 100 млн грн. Як сказано в «Віснику державних закупівель», “ЄДАПС” погодився надрукувати 716 тис. 070 паспортів за 100,091 млн грн.