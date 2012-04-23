ТОП-10 (23 квітня)

Україна переплачує Росії за газ більше, ніж річні витрати на медицину – Азаров

Чехія не збирається ратифікувати Угоду про асоціацію України з ЄС

Новий Митний кодекс набере чинності з 1 червня

Уряд має намір реабілітувати "забруднені" території

Держземагентство пропонує скасувати ліцензування у сфері землеустрою і оцінки земель

Результати роботи українських банків за I квартал

Регулятивний капітал українських банків у І кварталі скоротився на 3,4%

«Вітіну тисячу» виплачуватимуть готівкою, за бажання - на картку

Для населення, яке споживає на місяць понад 800 кВт/год електроенергії, встановили нові тарифи

Клюєв очолив Центральний виборчий штаб Партії регіонів

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Україна переплачує Росії за газ більше, ніж річні витрати на медицину – Азаров

Україна переплачує Росії за газ більше, ніж усі річні витрати на медицину.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, про це прем’єр-міністр Микола Азаров заявив у Київському науковому центрі радіологічної медицини.

«Ми переплачуємо Росії за газ більше, ніж коштують всі витрати на охорону здоров’я в рік. Ми могли б у 2-3 рази збільшити видатки на охорону здоров’я, якби ми не несли цей тягар», - зазначив М.Азаров.

Водночас глава уряду підкреслив, що фінансування медичної галузі в Україні збільшено, також пропорційно зростанню економіки здійснюватиметься модернізація лікарень.

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Чехія не збирається ратифікувати Угоду про асоціацію України з ЄС

Міністр закордонних справ Чеської Республіки Карел Шварценберг заявляє, що його країна не збирається ратифікувати Угоду про асоціацію України з Європейським Союзом, навіть якщо вона буде узгоджена та підписана.

Про це він сказав в інтерв’ю Deutsche Welle.

«Зараз ні. Я думаю, що в інший час так, але не зараз. Пізніше», - зазначив К.Шварценберг на запитання, чи буде ратифіковано таку угоду.

Офіційна Прага не вважає, що на даному етапі Україна відповідає базовим політичним цінностям і правилам євроспільноти, таким як верховенство закону, демократія, розумне управління, громадянське суспільство. За словами К.Шварценберга, «Україна є однією з важливих країн Європи, але вона повинна пройти увесь цей важкий шлях євроінтеграції».

Також у Чехії сподіваються, що в Україні будуть створені рівні умови для всіх учасників майбутніх парламентських виборів 2012 року.

К.Шварценберг був серед п'яти міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, які нещодавно опублікували відкритого листа у The New York Times щодо стану демократії в Україні. Коментуючи цілі відкритого листа, чеський дипломат висловив сподівання, що стаття за його співавторства дала «відповідний ефект і стала поштовхом для прискореного розвитку демократії в Україні».

Справи відомих українських політиків Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та ще багатьох, які перебувають нині за ґратами в Україні, «викликають багато негативу», повідомив К.Шварценберг.

Він сказав, що не може коментувати судові процеси, але водночас застеріг: «У Європейському Союзі таке враження, що судова влада в Україні працює за політичним замовленням. Це робить неможливим майбутнє членство країни в ЄС».

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Новий Митний кодекс набере чинності з 1 червня

Новий Митний кодекс опубліковано в газеті «Голос України» (№73-74 від 21 квітня 2012 р.) і набирає чинності з першого числа другого місяця після його публікації, тобто з 1 червня.

Як повідомляв УНІАН, парламент приймав кодекс двічі. Після ухвалення його 3 листопада 2011 року документ було заветовано Президентом. 13 березня 2012 року Митний кодекс було прийнято парламентом з поправками.

19 квітня Президент України Віктор Янукович підписав Митний кодекс, прийнятий Верховною Радою 13 березня п.р.

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Уряд має намір реабілітувати "забруднені" території

Кабінет міністрів України розглядає можливість реабілітації територій, забруднених унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам прем'єр-міністр України Микола Азаров після відвідин Наукового центру радіологічної медицини.

«Є всі підстави, нарешті, відновити, вдихнути життя в ці спорожнілі, безжиттєві території, міста, населені пункти. А це все - робочі місця і додатковий дохід нашому бюджету, нашій країні», - сказав М.Азаров.

Прем'єр відзначив, що в Київській області, за межами території, що безпосередньо примикає до зруйнованої Чорнобильської АЕС, не залишилося практично населених пунктів, де існує підвищений рівень радіації.

Зокрема, М.Азаров сказав, що з 2,5 тисяч таких населених пунктів залишився лише 31.

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Держземагентство пропонує скасувати ліцензування у сфері землеустрою і оцінки земель

Державне агентство земельних ресурсів пропонує скасувати ліцензування господарської діяльності у сфері землеустрою і оцінки земель, і ввести сертифікацію даних видів робіт.

Про це йдеться у законопроекті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо дерегулювання господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою і землеоціночних робіт), оприлюдненому на сайті відомства.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, законопроект розроблено з метою створення правової можливості для виконання завдань, висунутих Національним планом дій на 2012 рік, з метою дерегулювання господарської діяльності у сфері землеустрою і оцінки земель, і скасування ліцензування господарської діяльності з введенням нової більш ліберальної моделі державного регулювання, яке базується на оцінці здатності фахівців виконувати відповідні роботи (сертифікації).

Реалізація законопроекту дозволить обмежити державне регулювання господарської діяльності у сферах землеустрою і оцінки земель, стимулювати вільну конкуренцію на відповідних ринках, поліпшити ефективність виробництва і сприяти захисту прав споживачів послуг виконавців робіт із землеустрою і оцінній діяльності.

Згідно із законопроектом, проект землеустрою з відведення земельної ділянки розробляється на замовлення громадян суб'єктами господарювання, які є виконавцями робіт із землеустрою відповідно до закону, в терміни, обумовлені угодою сторін.

При цьому ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, яка проводиться суб'єктами господарювання - виконавцями робіт за експертною грошовою оцінкою земельних ділянок згідно із законом.

Планується, що розробниками документації із землеустрою будуть включені до Державного реєстру виконавці робіт із землеустрою. Зокрема, це юрособи, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням і у складі яких працює не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників; а також фізособи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням і є сертифікованими інженерами-землевпорядниками.

До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері землеустрою пропонується віднести здійснення сертифікації інженерів-землевпорядників, створення Кваліфікаційної комісії, ведення Державного реєстру виконавців робіт із землеустрою і Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.

Відповідність документації із землеустрою положенням нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою засвідчується підписом і особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою.

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Результати роботи українських банків за I квартал

«Родовід Банк» у першому кварталі скоротив збиток у 9,9 разів - до 39,721 млн грн

«Родовід Банк» (м. Київ) у I кварталі 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, скоротив збиток в 9,9 разів - до 39,721 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому системі розкриття інформації НКЦБФР.

Активи банку в звітному періоді збільшились на 0,2% і на 1 квітня 2012 року склали 9,034 млрд грн кредити і заборгованість клієнтів - на 1,5%, до 290,214 млн грн, зобов'язання - на 0,6%, до 5,395 млрд грн. Статутний капітал банку в звітному періоді залишався на рівні 12,359 млрд грн, власний капітал скоротився на 0,2% - до 3,639 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» (м. Київ) зареєстрований в 1990 році.

У 2009 році «Родовід Банк» був докапіталізований за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

14 вересня 2011 Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням створив на базі проблемного «Родовід Банку» санаційний банк, головними завданнями якого є продовження роботи щодо повернення власних активів; робота з проблемними активами державних банків і банків, капіталізованих за участю держави.

У 2011 році «Родовід Банк» скоротив збиток, у порівнянні з 2010 роком, в 3 рази - до 1,399 млрд грн.

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«Ощадбанк» у І кварталі збільшив прибуток на 41% - до 178,3 млн грн

«Ощадбанк» (Київ) у першому кварталі 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшив чистий прибуток на 41% - до 178,3 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в системі розкриття інформації НКЦБФР.

Активи банку за звітний період збільшилися на 7% і на 1 квітня 2012 року складе 78,418 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів скоротилися на 3%, до 49,035 млрд грн, зобов'язання - на 8%, до 60,467 млрд грн. Статутний капітал залишався на рівні 15,538 млрд грн, власний капітал збільшився на 1,6% - до 17,951 млрд грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.

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Банк «Форум» у I кварталі отримав 1,3 млн грн прибутку проти 297,6 млн грн. збитку роком раніше

Банк «Форум» (Київ) у I кварталі 2012 року отримав 1,295 млн грн прибутку проти 297,6 млн грн. збитку за аналогічний період 2011 року.

Про це йдеться в квартальному звіті банку.

Активи банку в січні-березні скоротилися на 2,5% і на 1 квітня 2012 року склали 10,2 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 2,1%, до 7,12 млрд грн, зобов'язання - на 2,9% , до 8,72 млрд грн.

Статутний капітал банку в січні-березні 2012 року не змінився і на 1 квітня склав 5,935 млрд грн, власний капітал - зменшився на 0,08%, до 1,49 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) створено в 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Німецький Commerzbank володіє 96,0635% акцій банку «Форум».

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«Укрексімбанк» у першому кварталі збільшив чистий прибуток на 18% - до 20,174 млн грн

«Укрексімбанк» (Київ) у першому кварталі 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшив чистий прибуток на 18% - до 20,174 млн грн.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому на сайті банку.

Активи банку в звітному періоді скоротилися на 3% і на 1 квітня 2012 року склали 72,851 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 1,6%, до 42,234 млрд грн, зобов'язання - на 4%, до 55,109 млрд грн. Статутний капітал залишався на рівні 16,414 млрд грн, власний капітал збільшився на 6,191 млн грн - до 17,742 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») - кредитно-фінансова установа із 100% державним капіталом.

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«Промінвестбанк» у 1-му кварталі отримав чистий прибуток у 3,616 млн грн проти збитку 48,674 млн грн роком раніше

"Промінвестбанк" (ПІБ, Київ) у першому кварталі 2012 року отримав чистий прибуток у 3,616 млн грн порівняно зі збитком 48,674 млн грн за відповідний період 2011 року.

Про це йдеться у звітності банку, оприлюдненій на його сайті.

Активи банку за вказаний період збільшилися на 6% і на 1 квітня 2012 року склали 40,463 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 10%, до 29,626 млрд грн, зобов'язання - на 7%, до 35,331 млрд грн, статутний капітал - на 0,3%, до 5,299 млрд грн, власний капітал - на 1%, до 5,132 млрд грн.

Довідка УНІАН. "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" ("Промінвестбанк") створений в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)» (Російська Федерація), станом на 15 серпня 2011 р., володіє 97,85% акцій «Промінвестбанку».

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Регулятивний капітал українських банків у І кварталі скоротився на 3,4%

Регулятивний капітал українських банків у першому кварталі п.р. скоротився на 3,4%, або на 6,137 млрд грн, - до 171,179 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

У березні розмір регулятивного капіталу збільшився на 0,7%, або на 1,138 млрд грн.

Згідно з циркулярами Нацбанку, регулятивний капітал є одним з найважливіших показників діяльності банків, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків різних ризиків, які банки беруть на себе в процесі своєї діяльності, і забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості і стабільної діяльності банків. Регулятивний капітал банку - сукупність основного (1-го рівня) капіталу і додаткового (2-го рівня) капіталу.

Сума простроченої заборгованості за кредитами в комбанках за перший квартал збільшилася на 0,6% (у березні скоротилася на 2,3%) - до 79,794 млрд грн. Також збільшилася її питома вага в кредитному портфелі банків з 9,61% до 9,64%.

Частка іноземного капіталу в банківській системі країни за січень-березень скоротилася з 41,9% до 41,8%. Кількість банків з іноземним капіталом залишалася на рівні 53 кредитно-фінансових установ, з яких 22 банки, - із 100%-ним іноземним капіталом.

Станом на 1 квітня 2012 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України.

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«Вітіну тисячу» виплачуватимуть готівкою, за бажання - на картку

Громадяни України з 1 червня зможуть одержувати компенсацію у розмірі 1 тис грн по вкладах Ощадного банку СРСР, внесеними до 2 січня 1992 року готівкою до установ Ощадбанку СРСР, які діяли на території України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідну постанову Кабінет міністрів прийняв 23 квітня.

За бажання вкладників кошти можуть бути перераховані на платіжну карту або розміщені на депозитному рахунку.

У повідомленні наголошується, що постановою Кабміну визначено порядок перерахування коштів з Державного бюджету України до "Ощадбанку" і визначено механізм виплати компенсацій в 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня п.р. прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив уряду спільно з Нацбанком доопрацювати механізм виплат вкладникам Ощадбанку СРСР компенсацій у розмірі 1 тис грн.

Він відзначив, що механізм виплат необхідно максимально спростити і використати кілька варіантів отримання вкладниками коштів.

Президент України Віктор Янукович у рамках своїх соціальних ініціатив заявив про необхідність здійснити компенсаційні виплати вкладникам Ощадбанку СРСР у сумі 1 тис грн тим громадянам, хто ще не одержав їх, коли подібні виплати проводив уряд Юлії Тимошенко. За словами Президента, йдеться про 6 млн вкладників і про загальну суму 6 млрд грн.

Компенсації мають бути виплачені, починаючи з 1 червня і до кінця 2012 року.

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Для населення, яке споживає на місяць понад 800 кВт/год електроенергії, встановили нові тарифи

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики України (НКРЕ,) встановила тарифи на електроенергію для населення, яке споживає понад 800 кВт/год на місяць на рівні 42-54,72 коп. за 1 кВт/год, ввівши таким чином нові категорії споживачів з 1 травня 2012 року.

Про це сказано в повідомленні НКРЕ, оприлюдненому на сайті комісії.

Зокрема, для міського населення, яке споживає понад 800 кВт/год на місяць, тариф становитиме 54,72 коп. за 1 кВт/год, для сільського населення - 50,58 коп. за 1 кВт/год.

Для міського і сільського населення, що проживає у будинках, обладнаних електроплитами, і споживає понад 800 кВт/год на місяць, тариф становитиме 42 коп. за 1 кВт/год.

Для міського і сільського населення з електроопалювальними установками, а також для населення, яке проживає в багатоквартирних не газифікованих природним газом будинках, і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання, за умови споживання понад 800 кВт/год на місяць з 1 травня по 30 вересня тариф становитиме 42 коп. за 1 кВт/год.

При цьому для них з 1 жовтня по 30 квітня (в опалювальний сезон) при споживанні понад 1800 кВт/год на місяць тариф також становить 42 коп. за 1 кВт/год.

Решту тарифів не змінено.

У повідомленні наголошується, що кількість споживачів, які споживають понад 800 кВт/год на місяць, становить 1,1% (200 тис. абонентів) загальної кількості, проте вони споживають близько 9% (3,1 млрд кВт/год на рік) загального обсягу споживання електроенергії населенням.

При цьому сказано, що зазначені зміни тарифів на електроенергію не поширюються на 99% сімей.

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Клюєв очолив Центральний виборчий штаб Партії регіонів

Начальником Центрального виборчого штабу Партії регіонів затверджено секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрія Клюєва.

Як повідомив народний депутат України, перший заступник голови Партії регіонів Володимир Рибак, таке рішення прийнято сьогодні в ході спільного засідання політради партії і фракції ПР, інформували УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

«Андрій Петрович Клюєв, який очолив Центральний виборчий штаб, – сьогодні найбільш підготовлена людина в партії», – наголосив В.Рибак.

За його словами, до роботи у виборчому штабі також буде залучено «команду професіоналів, яка проводила не одні вибори».

«Керівником публічної виборчої кампанії Партії регіонів затверджено Сергія Тігіпка, заступником з ідеології – Бориса Колеснікова, заступником з координації діяльності Партії регіонів і роботи з громадськими організаціями та іншими політичними партіями – Володимира Рибака, заступником з роботі з VIP-агітаторами і взаємодії з Верховною Радою – Олександра Єфремова», – повідомив В.Рибак.

При цьому він зазначив, що всі згадані рішення було ухвалено одноголосно.

Відповідаючи на запитання про те, чи візьмуть названі представники Партії регіонів відпустки на час проведення виборчої кампанії, В.Рибак наголосив: «Всі діятимуть відповідно до законодавства».

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УНІАН