Анонс на 24 квітня

* Відбудеться семінар на тему: «Правове регулювання діяльності в Інтернет-просторі та інноваційному бізнесі». Організатори: венчурний фонд TA Venture та юридична фірма Salans. Будуть розглянуті правові аспекти створення і ведення бізнесу онлайн; актуальні тенденції розвитку законодавства у сфері Інтернет-підприємництва, податкові аспекти реалізації міжнародного Інтернет-проекту в Україні, питання оподаткування підприємств в Україні, що працюють у сфері Інтернет-підприємництва, правові аспекти захисту інтелектуальної власності в Інтернет-просторі, питання розвитку інноваційного бізнесу.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться інформаційно-масовий захід для незайнятого населення та роботодавців «Будуємо кар’єру разом». Організатор – Київський міський центр зайнятості за підтримки Державного центру зайнятості, Мінсоцполітики України та КМДА. Ярмарок відвідають: віце-прем'єр-міністр України – міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко, міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник, голова Держагентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимир Семиноженко, голова КМДА Олександр Попов, директор Державного центру зайнятості Петро Петрашко, директор Київського міського центру зайнятості Віктор Сухомлин. У програмі: урочисте відкриття ярмарку, прес-конференція, підписання трьохсторонньої угоди про підготовку та працевлаштування кадрів для ІТ-компаній між Київським міським центром зайнятості, навчальними закладами та компаніями ІТ-сектора.

* Відбудеться брифінг на тему: "Перспективи соціально-економічного розвитку територій, які зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи". В роботі візьме участь Володимир Холоша, голова Держагентства України з управління зоною відчуження.

* Круглий стіл на тему: «Проблемні питання, які стримують розвиток конкуренції на ринку будівництва житла». Обговорюватимуться, зокрема, питання щодо забезпечення конкурентними процедурами з виділення земельних ділянок під забудову; строків введення в експлуатацію об’єктів житлового будівництва; цінової диференціації та дискримінації учасників ринку; діяльності природних монополістів.

* Круглий стіл на тему: «Хто приватизує Українську ГТС?». Організатор - Інститут Горшеніна. Питання: Аналіз стану україно-російських газових переговорів. Чи є закон про реформування НАК «Нафтогаз України» підготовчим кроком до приватизації української ГТС? Чи здатна Росія повністю забезпечити потреби Європи в газі? та ін. Учасники: Олександр Гудима, народний депутат України (БЮТ), міністр енергетики опозиційного уряду; Інна Богословська, народний депутат України (ПР); Іван Плачков, голова Наглядової ради ПАТ «Київенерго», екс-міністр палива та енергетики України; Володимир Огризко, заступник голови політради партії «Наша України»; Олександр Тодійчук, президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-club»; Володимир Омельченко, в.о.директора енергетичних програм Центру Разумкова; Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень.

* Відбудеться відеоміст Москва-Київ на тему: «Чорнобиль: 26 років потому ...». Учасники в Києві: Дмитро Бобро, перший заступник голови Державного агентства України з управління зоною відчуження (МНС); Ярослав Мовчан, голова Національного екологічного центру України (НЕЦУ), завідувач лабораторією екобезпеки НАНУ. В Москві: Рафаель Арутюнян, заступник директора ІБРАЕ РАН; Олександр Федоров, директор з розвитку Зеленого хреста.

11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція президента Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» Юрія Андреєва на тему: “26 роковини Чорнобильської катастрофи: техногенні, екологічні, соціальні аспекти” (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал).

* Прес-конференція на тему: «Концесія - інструмент відродження ЖКГ України» в рамках Міжнародної конференції «Прискорення публічно-приватного партнерства (ППП) в Україні». Учасники: Ірина Запатріна, голова правління Українського центру сприяння розвитку публічно-приватного партнерства; Джефрі Хемілтон, глава Підрозділу з Кооперації та Партнерства Європейської Економічної Комісії ООН; Франсуа Бержер, директор Місії по ППП (Франція).

* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Всеукраїнська акція протесту «Чорнобильська весна» 24 - 26 квітня. Причини та наслідки». В роботі візьмуть участь: голова Всеукраїнського комітету «НАСТУП» Руслан Секела, голова Донецької обласної організації ВГО Спілка шахтерів-інвалідів потерпілих на виробництвах та козацтва України Олексій Максименко, член правління ВК «Наступ» Соболєв Максим, голова Прикарпатської громадської організації «Всеукраїнське об'єднання ветеранів Чорнобиль» Євген Литовець.

* Прес-конференція голови Державного агентства лісових ресурсів України Віктора Сівця на тему: «Результати діяльності Держлісагентства в І-ому кварталі 2012 року». Питання: Результати весняної лісокультурної кампанії, завершення Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу у твоїх руках». Основні показники діяльності підприємств Держлісагентства в І-му кварталі 2012 році: аукціони з продажу необробленої деревини, реалізація продукції, електронний облік деревини, будівництво лісових доріг тощо. Підготовка до пожежонебезпечного періоду.

* Під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться засідання Комітету з економічних реформ (АПУ, вул. Банкова 11). Після завершення засідання, орієнтовно о 16:00, відбудеться брифінг першого заст.глави Адміністрації Президента Ірини Акімової.

* Прес-конференція Європейської Комісії та Європейського банку реконструкції та розвитку на тему: «Нові програми допомоги малому бізнесу в Україні та регіоні». В рамках регіональної наради Групи Підтримки Малого Бізнесу ЄБРР посол Європейської Комісії в Україні Хосе Мануель Пінто Тейшейра, виконавчий директор ЄБРР в Туреччині, Східній Європі, Кавказі та Середній Азії Олів'є Декамп і директор ЄБРР в Україні Андре Куусвек розкажуть про перспективи підтримки малого та середнього бізнесу в Україна та регіоні.

* 15-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему «Опіка заради майбутнього». СК «Оранта-Життя» та Міжнародний Соломонів Університет (МСУ) вперше в історії України впроваджують проект з забезпеченої освіти, який спрямований на подолання проблеми та розбудову нових стандартів у сфері освіти країни - «Опіка заради майбутнього». За неофіційною статистикою, на кожних 100 студентів припадає близько 3 непередбачуваних випадків, таких як тяжка хвороба або смерть одного із батьків, що може стати приводом припинити навчання. Даний проект передбачає гарантування оплати вартості навчання у разі непередбачуваних подій в житті. Учасники: Олександр Розенфельд, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор, Ректор “Міжнародного Соломонового Університету”, Рустем Галієв, заступник голови Правління АТ "СК "Оранта-Життя".

* Відбудуться публічні дебати на тему: «Україні вільний ринок з ЄС вигідніший за Митний союз, чи так це?». Організатори: Фонд «Ефективне управління» і компанія Intelligence Squared (Лондон, Великобританія). Спікери: Володимир Огризко, екс-міністр закордонних справ України; Роман Шпек, екс-міністр економіки України, екс-віце-прем'єр-міністр України з економічних питань, глава постійного представництва України при ЄС, віце-президент ЗАТ «Альфа-Банк», радник Президента України; Валерій Мунтіян, урядовий уповноважений з питань співпраці з РФ, державами-учасниками СНД, ЄЕС. Модератор - Борис Краснянський, керуючий партнер компанії «PricewaterhouseCoopers» в Україні.

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