Група СКМ представила Програму соціального партнерства

Група СКМ 23 квітня представила Програму соціального партнерства (ПСП) і оголосила про запуск нового інтернет-ресурсу - портал зі сталого розвитку.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, Програма соціального партнерства (ПСП) СКМ об'єднує в собі ініціативи Групи, спрямовані на розвиток соціальної інфраструктури, розвиток бізнес-середовища, а також проекти в галузі освіти, охорони здоров'я, екології та енергоефективності, культури і спорту.

Новий інтернет-ресурс - портал з питань сталого розвитку - об'єднає всю інформацію про КСВ-діяльність Групи СКМ.

У 2011 СКМ інвестувала близько 100 млн грн в проекти соціального партнерства. Основна частка проектів припала на найбільші галузеві холдинги Групи СКМ - Метінвест і ДТЕК - 69,28 і 25,34 млн. грн. відповідно.

У 2012 році на проекти соціального партнерства Група СКМ планує виділити не менше 170 млн. грн.

Довідка УНІАН. Компанія СКМ - професійний інвестор, управляюча компанія найбільшої фінансово-промислової групи України, діяльність якої сконцентрована в гірничо-металургійній, енергетичній, фінансовій сферах бізнесу, а також у телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, глиновидобутку, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні і транспортному бізнесі.

До Групи СКМ входять компанії Метінвест і ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, Медіа Група «України» і видавничий холдинг «Сегодня Мультимедіа», ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Ритейл (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), HarvEast (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг «Гірські машини», транспортний холдинг «Портінвест» та інші.

Генеральний директор Компанії СКМ: Олег Миколайович Попов

100% акцій Компанії СКМ належить бізнесменові Рінату Ахметову