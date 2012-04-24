Прем'єр Нідерландів подав у відставку

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте подав 23 квітня королеві країни Беатрікс прохання про відставку уряду у зв'язку з гострими розбіжностями політичних партій щодо плану бюджетної економії королівства, передає ІТАР-ТАРС.

Як відзначають аналітики, урядова криза, викликана суперечками навколо виконання економічних установок Брюсселя, стала справжньою несподіванкою, враховуючи той факт, що країна завжди відрізнялася вкрай дисциплінованою фінансовою політикою.

Як повідомили в урядовій прес-службі, Беатрікс "розглянула запит про відставку" всіх міністрів і статс-секретарів королівства і попросила уряд продовжити виконувати свої обов'язки в тимчасовому режимі до дострокових виборів до парламенту.

Як очікується, 24 квітня М.Рютте виступить зі зверненням до депутатів Генеральних штатів (парламенту Нідерландів), в якому порушить проблему "тимчасових бюджетних скорочень" і перспективи проведення нових виборів. Вони навряд чи можуть відбутися раніше вересня, попереджають експерти. Таким чином, М.Рютте, найімовірніше, продовжить виконувати свої обов'язки на посаді прем'єра, як мінімум, протягом найближчих кількох місяців.

Як показують останні опитування громадської думки, Народна партія за свободу і демократію, яку очолює М.Рютте, навряд чи зможе забезпечити собі абсолютну більшість у парламенті. Це буде вигідно лідеру ультраправих Герту Вілдерсу, який і спровокував політичну кризу.

Голова Партії свободи відмовився минулої суботи підтримати план 16-мільярдних бюджетних скорочень. Він назвав цільовий показник у 3% ВВП, передбачений для держав-членів єврозони Пактом росту і стабільності, свого роду зашморгом і пообіцяв на наступних виборах боротися за незалежність від економічного диктату Брюсселя. Без згоди Г.Вілдерса коаліційному уряду на чолі з М.Рютте не вдалося заручитися абсолютною підтримкою парламентаріїв у питанні бюджетних скорочень. У зв'язку з цим, уряд був змушений зібратися на екстрене засідання, після чого прем'єр попрямував до королівського палацу, де подав Беатрікс прохання про відставку.

Експерти попереджають, що ситуація в Нідерландах загрожує знову загострити фінансову кризу єврозони і змушує замислитись про ефективність заходів, що пропонує Брюссель для досягнення економічного зростання.