Курс НБУ на 24.04.12

Офіційний курс НБУ на 24.04.12 100 USD США - 798.7700 (на 23 квітня - 798.5700) 100 EUR - 1048.8649 (на 23 квітня - 1053.4735) 10 RUR - 2.7088 (на 23 квітня - 2.7051)

Офіційний курс НБУ на 24.04.12 100 USD США - 798.7700 (на 23 квітня - 798.5700) 100 EUR - 1048.8649 (на 23 квітня - 1053.4735) 10 RUR - 2.7088 (на 23 квітня - 2.7051) Облікові курси банківських металів на 24.04.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 130359.26 (на 23 квітня - 130965.48) 961 XAG 10 Срібло - 2488.97 (на 23 квітня - 2538.65) 962 XPT 10 Платина - 125646.52 (на 23 квітня - 125934.49) 964 XPD 10 Паладій - 53357.84 (на 23 квітня - 52705.62)

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