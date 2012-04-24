ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 24 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Більшість мереж АЗС знизили ціни на бензин» пише: після того як знизилася вартість ДП у мережі АЗС ОККО, мережі WOG і Shell знизили ціну на 5 і 6-10 коп. - до 10,44 грн/л і 10,45-10,49 грн/л. Водночас у мережі "Приват" ціни на А-95 і А-95 "Преміум" зросли на 10 коп. — до 11 грн/л і 11,10 грн/л.

http://delo.ua/business/bolshinstvo-setej-azs-snizilo-ceny-na-benzin-176768/

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Також «Діло» в публікації «Вкладники «Ощадбанку» зможуть одержати компенсацію готівкою - Кабмін» пише: Кабмін затвердив механізм компенсації за вкладами Ощадбанку СРСР. Тепер вкладники зможуть одержувати компенсації за внесками готівкою. За бажання кошти може бути переказано на платіжну картку або розміщено на депозитному рахунку.

http://delo.ua/finance/vkladchiki-sberbanka-smogut-poluchit-kompensaciju-nalichnymi-ka-176754/

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«Діло» в публікації «Віддалений доступ стає популярнішим» пише: 60% фахівців, відповідальних за ухвалення рішень у галузі ІТ у країнах Північної Європи, вважають, що віддалена робота підвищує продуктивність праці, а для збереження високої працездатності вже не обов'язково залишатися у стінах свого офісу.

http://delo.ua/tech/udalennyj-dostup-stanovitsja-populjarnee-176767/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Земельний відбір», у якому пише: представники Партії регіонів запропонували посилити контроль за використанням земель забудовниками. Якщо на землі, виділеній під житлову і громадську забудову, протягом п'яти років не буде завершено будівництво, ділянку примусово відчужуватимуть через суд. Щоб цього не сталося, забудовникові необхідно "аргументовано" запросити у виконавчої влади або органу місцевого самоврядування дозвіл нічого не будувати на землі, яка належить йому, впродовж ще п'яти років. Учасники ринку виступають проти такого законопроекту, оскільки часто самі чиновники зволікають з видачею різних дозволів і позгоджень понад п'ятирічний термін.

http://www.kommersant.ua/doc/1922585

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Президент дозволив РНБО збільшити керівний склад», у якому пише: в останні місяці в РНБО відбуваються істотні структурні зміни, які почалися після призначення Андрія Клюєва секретарем цього органу. Клюєв добився підписання президентом указів, які збільшили чисельність апарату РНБО з 90 до 180 штатних одиниць, реорганізували структуру цього органу і надали секретареві Радбезу повноваження щодо контролю над реформуванням правоохоронних органів.

http://www.kommersant.ua/doc/1922589

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Газета «Сьогодні» в публікації «П'ять міжнародних компаній поборються за український газ» пише: міжвідомча комісія вибере переможця конкурсу до кінця травня.

http://www.segodnya.ua/news/14367321.html

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Також «Сьогодні» в публікації «Пропозиція опозиції: у парламенті потрібна ще одна комісія – у справах грошей» пише: провладні фракції підтримувати нововведення не збираються, мотивуючи це тим, що не хочуть влазити у «брудні розбірки».

http://www.segodnya.ua/news/14367264.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Російські кіберзлочинці вибилися у світові лідери» пише: російськомовні хакери минулого року зайняли друге місце в світі за доходами, одержавши близько 4,5 млрд дол, - це приблизно третина ринку комп'ютерних злочинів. А сам ринок перестав бути вотчиною технарів - на нього прийшли інвестори.

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1673937/russkaya_tret

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Також «Ведомости» в публікації «Як прискорити проходження митниці і поліпшити інвестиційний клімат» пишуть: зроблено ще один крок у русі Росії з 120-го на 20-е місце у рейтингу Doing Business Світового банку. Йдеться про покращення на митниці.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1673942/import_za_dva_chasa

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Видання «Известия» в публікації «Ігор Крутий об'єднує свої медіаактиви» пише: композитор готується створити радійний холдинг під власним ім'ям.

http://izvestia.ru/news/522781

(УНІАН)