Хорошковський 25 квітня здійснить візит до Брюсселя

25 квітня 2012 року перший віце-прем’єр-міністр України Валерій Хорошковський здійснить робочий візит до Брюсселя, в ході якого проведе зустрічі з керівництвом європейських інституцій та представниками бізнесу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого віце-прем'єр-міністра.

У Брюсселі В.Хорошковський зустрінеться з Президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцом, матиме зустрічі з членами Європейської комісії та депутатським корпусом, а також з представниками бізнесових кіл.

Зокрема, заплановані зустрічі В.Хорошковського з віце-президентом Європейської комісії з питань економічної та фінансової політики О.Реном, членами Європейської комісії з питань бюджету Я.Лєвандовським, торгівлі Карелом Де Гухтом та з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном Фюле.

Перший віце-прем’єр-міністр зустрінеться також з представниками Європейської бізнес асоціації.