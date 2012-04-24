До Митного союзу треба залучати нові країни по мірі їх готовності – Медведєв

Москва . До Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану треба залучати нові країни по мірі їх готовності.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Дмитро Медведєв сказав на розширеному засіданні Державної ради.

«Вважаю значним досягненням створення Митного союзу Росії, Казахстану та Білорусі. Це перше наднаціональне об'єднання, в якому бере участь Росія. Ми суттєво розширили наш спільний ринок, підвищили його привабливість для торгівлі й інвестицій. Це, до речі, виражається вже у вельми пристойних цифрах. Зросла наша реальна вага в глобальному розподілі праці», - сказав Д.Медведєв.

«Треба рухатися далі, послідовно й настільки швидко, наскільки до цього готові всі зацікавлені сторони, зокрема залучаючи до Митного союзу інші країни (по мірі їх готовності, звичайно) й створюючи ширше інтеграційне об'єднання. Сподіваюся, що новий Євразійський союз із часом стане одним із впливових гравців на світовому ринку», - підкреслив він.

При цьому повідомив, що РФ готова до більш тісної інтеграції з Європейським Союзом, з Азіатсько-Тихоокеанським регіоном, із країнами БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР) та іншими регіональними об'єднаннями, але для цього необхідні відкритість і довіра зі сторони наших партнерів.

«Односторонніх кроків назустріч із нашого боку тут бути не може. Потрібний двосторонній рух», - підкреслив Д.Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня голова колегії Євразійської економічної комісії (ЄЕК - наднаціональний орган ЄЕП) Віктор Христенко повідомив, що створено дорожні карти з входження до Митного союзу Киргизії та Таджикистану.