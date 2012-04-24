Після прийняття Митного кодексу митного кордону в України не буде – Терьохін

Після прийняття нинішнього варіанту Митного кодексу митного кордону в України не буде. Таку думку висловив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики Сергій Терьохін у коментарі газеті «День» (№72 від 24 квітня).

«Всі чекали адаптації до міжнародних конвенцій, але цього не відбулося» - сказав він. За його словами, про це свідчить відсутність перехідного періоду для освоєння нових митниць, що створить проблеми для бізнесу.

Також він зазначає, що кодексом вводиться постуадит-контроль. «Якщо раніше функції митників закінчувалися після виходу товару на митну територію України або іншої держави, то тепер вони зможуть нескінченно перевіряти бізнес. На предмет чого перевіряти, Митний кодекс прямо не визначає. Стабільності бізнесу це не додасть», - констатував С.Терьохін.

У той же час, він зазначає, що в розділі про визначення митної вартості залишається багато лазівок, щоб не приймати записану в контракті вартість товару, а приймати до уваги ту, яку напише митник. «Бізнес так і не дочекався чітких правил визначення митної вартості. А це важливо, адже саме при визначенні митної вартості в митника виникає найбільша спокуса взяти хабар, а в імпортера - дати його, ухиляючись від сплати податків», - зазначив С.Терьохін.

Він також нагадав, що в кодексі є стаття, згідно з якою від сплати мита звільняються будь-які товари (окрім підакцизної групи (тютюнові і горілчані вироби) і товари подвійного призначення), які ввозяться в країну як інвестиції в капітал спільного підприємства, створеного на території України іноземною компанією.

«Йдеться про те, що створюється український резидент за участю іноземного капіталу і в інвестиційному свідоцтві можуть, приміром, записати, що інвестиції у вигляді, приміром, шуб, верстатів або чогось іншого. При ввезенні цих товарів на українську територію мито не платиться. Тобто в такому разі мито, яке захищає внутрішній ринок, фактично не діятиме», - підкреслив С.Терьохін.

Як повідомляв УНІАН, парламент приймав кодекс двічі. Після ухвалення його 3 листопада 2011 року документ був заветований Президентом.

13 березня 2012 року Митний кодекс був прийнятий парламентом з поправками і 19 квітня Президент України Віктор Янукович його підписав.

Новий Митний кодекс набуде чинності з 1 червня.