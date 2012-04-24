Янукович планує зустрітися з Путіним на саміті глав держав СНД 15 травня - джерело

Президент України Віктор Янукович планує взяти участь у неформальному саміті глав держав СНД, який буде проведений у Москві 15 травня, і зустрінеться під час цього заходу з новообраним президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це УНІАН повідомило джерело в Адміністрації Президента.

«15 травня відбудеться неформальний саміт СНД і там може відбутися зустріч президентів України і Росії», - сказало джерело.

При цьому співрозмовник зазначив, що участь В.Януковича в інавгурації президента Росії В.Путіна не планується, і навряд чи зустріч президентів відбудеться до 15 травня.

Також УНІАН вдалося уточнити, що неформальний саміт глав держав СНД ініційований Російською Федерацією з нагоди вступу на посаду нового президента Росії.

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