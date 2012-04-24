ТОП-10 (24 квітня)

АМКУ розпочав перевірку цін на готельні послуги до Євро-2012

У конкурсі «Нафтогазу» на закупівлю правових послуг візьмуть участь дві компанії

Рада обрала Лутковську омбудсманом

Уряд встановив селянам держдотації за вирощування ВРХ

До парламенту подано законопроект про «плаваючу» ставку акцизу на нафтопродукти

Президент наголошує на важливості розвитку реального сектору економіки

Арбузов і Колобов продовжують переговори з МВФ - Акімова

Пенсії військовиків-ліквідаторів буде підвищено на 35%

ВР ухвалила закон про впорядкування податкового декларування

Янукович планує зустрітися з Путіним на саміті глав держав СНД 15 травня - джерело

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АМКУ розпочав перевірку цін на готельні послуги до Євро-2012

Антимонопольний комітет України розпочав перевірку обгрунтованості цін на готельні послуги в Києві, Харкові, Львові і Донецьку напередодні Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістамв повідомив перший заступник голови АМКУ Рафаель Кузьмін.

«Наше завдання перевірити обгрунтованість ціни нічлігу одномісного, двомісного, тримісного номера в тих готелях, де передбачається розміщення уболівальників. Ціна має бути адекватною і відповідати європейському рівню. Оскільки зараз пішли скарги про те, що нібито в нас ціни на готельний номер набагато вищі, ніж в Європі», - сказав він.

Р.Кузьмін уточнив, що перевірка стосуватиметься готелів усіх категорій у цих містах.

За словами першого заступника голови АМКУ, якщо комітет виявить факти монопольного становища готелів на ринку, до них можуть застосовуватися штрафи в розмірі 10% від річного обороту.

«Приміром, якщо готель один біля стадіону, від цього готелю кілометрів 100-150 до іншого готелю, то в нас є всі підстави визнати цей готель таким, що займає монопольне становище. Якщо ми не бачимо застосування нашого (антимопонольного) законодавства, то ми інформуємо органи влади або комітет про те, що ціна завищена на готельні послуги, приведіть у відповідність, щоб не було скарг з боку європейських уболівальників», - пояснив він.

Р.Кузьмін повідомив, що комітет також має намір перевірити готелі, розташовані на автотрасах, які ведуть до міст, що приймають Євро-2012.

За його словами, до 1 червня цього року комітет має намір закінчити перевірку і представити висновки розслідування.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, уряд зробить все необхідне для зниження цін на готелі під час чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Він зазначив, що як крайній захід може бути впроваджене державне регулювання на надання готельних послуг на той час, коли проходитиме чемпіонат Євро-2012.

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У конкурсі «Нафтогазу» на закупівлю правових послуг візьмуть участь дві компанії

Сьогодні у приміщенні Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» відбулося розкриття пропозицій конкурсних торгів на закупівлю послуг у галузі права, які надаватимуться компанії в поточному році на території України і, у разі потреби, на території інших країн.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв'язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Згідно з процедурою відкритих торгів, конкурсні пропозиції подали дві компанії: товариство з обмеженою відповідальністю «Шпехт» (м. Київ, Україна; ціна пропозиції 7,480 млн. грн) і товариство з обмеженою відповідальністю «Лоуренс Грехем (СІАЙЕС) ЛЛП» (м. Лондон, Великобританія; ціна пропозиції 884 тыс. долл. США).

Закупівля послуг здійснюється за процедурою відкритих торгів; оголошення про заплановану закупівлю було оприлюднене 16 березня 2012 р.

До переліку послуг у галузі права входять, зокрема, юридичні послуги, юридичний супровід зовнішньоекономічної діяльності компанії, представлення інтересів компанії у судах та інших органах іноземних держав, іноземних і міжнародних арбітражах тощо.

Компанія оголосить переможця закупівлі послуг у галузі права після оцінки представлених учасниками пропозицій у визначені законодавством терміни.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Рада обрала Лутковську омбудсманом

У парламенті офіційно оголосили про призначення Валерії Лутковської Уповноваженим Верховної Ради з прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова лічильної комісії Микола Шершун.

М.Шершун зробив оголошення безпосередньо зі свого робочого місця, оскільки трибуну ВР заблокували депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина», які постійно скандували: «Ганьба!».

За обрання В.Лутковської поголосували 252 народних депутата.

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Уряд встановив селянам держдотації за вирощування ВРХ

За вирощування молодняку великої рогатої худоби селяни отримуватимуть бюджетні дотації залежно від віку худоби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідне розпорядження прийнято Кабінетом міністрів 23 квітня.

Згідно з документом, дотація буде виплачується за утримання молодняку ВРХ, який на момент подачі фізичними особами відповідних документів досяг певного віку, в розмірі: молодняк ВРХ віком від 3 до 5 місяців – 250 грн за голову; від 6 до 8 місяців – 500 грн за голову; від 9 до 11 місяців (включно) – 750 грн за голову.

Так, для отримання дотації селяни повинні подати в сільські, селищні або районні ради лише копії свого паспорта, ідентифікаційного коду, паспортів ВРХ і номер рахунку в банку.

Для перерахування коштів можна буде скористатися рахунком, який відкрито для отримання відшкодування понесених витрат за вагу придбаної худоби.

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До парламенту подано законопроект про «плаваючу» ставку акцизу на нафтопродукти

Кабінет Міністрів України подав на розгляд Верховної Ради законопроект про введення «плаваючої» ставки акцизного збору на нафтопродукти.

Відповідний законопроект (№10379 від 23 квітня) про внесення змін до Податкового кодексу України зареєстровано у Верховній Раді 23 квітня 2012 року.

Уряд пропонує поточні ставки акцизного податку прийняти як базові на період до кінця 2012 року.

При цьому до базової ставки кожної декади буде додаватися або відніматися (залежно від середньої вартості нафти Brent (DTD) на біржі ICE (InterContinental Exchange Futures) за попередню декаду) коректувальна сума, яка не може перевищувати 50% базової ставки.

Згідно з законопроектом, при середній біржовій ціні нафти нижче за 105 дол. за баррель до базової ставки додаватиметься коректувальна сума, що розраховується як різниця між 105 дол. за барель і біржовою ціною (з урахуванням курсу "долар США – євро" за відповідну декаду і кількості барелів у тонні – 7,62). Тобто в цьому випадку акцизний податок буде збільшено.

При середній біржовій ціні нафти в межах 105-125 дол. за баррель коректування базової ставки проводитися не буде.

При середній біржовій ціні нафти вище за 125 дол. за барель від базової ставки відніматиметься коректувальна сума, що розраховується як різниця між 125 дол. за барель і біржовою ціною (з урахуванням курсу "долар США – євро" за відповідну декаду і кількості барелів у тонні – 7,62). Тобто в цьому випадку акцизний податок буде знижено.

Згідно з документом, ставки акцизного податку на бензини авіаційні, пальне для реактивних двигунів і зріджений газ коректуванню не підлягають.

Крім того, згідно з документом, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у нафтогазовому комплексі, повинен публікувати значення коректувальної суми і середньої ціни одного бареля нафти Brent (DTD), що склалося на біржі ICE у попередній декаді, не пізніше 13:00 першого дня поточної декади.

Як повідомлялося, раніше уряд України принципово схвалив рішення запровадити «плаваючу» ставку акцизного збору на нафтопродукти.

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Президент наголошує на важливості розвитку реального сектору економіки

Президент України Віктор Янукович наголошує на важливості ефективного розвитку реального сектору економіки. Глава держави переконаний, що саме це є запорукою прогресу в даній сфері.

Про це, як повідомляє прес-служба глави держави.

«Переконаний, подальший розвиток економіки України визначатиметься спроможністю знайти відповіді на виклики модернізації саме реального сектору», - сказав Президент на засіданні Комітету з економічних реформ. – «Тому ключове завдання, яке ставлю перед виконавчою владою – головний акцент зробити на розвитку реального сектору, створенні сучасної виробничої бази та нових робочих місць».

«Ми зобов’язані перетворити наш ресурсний потенціал на конкурентну перевагу на світовому ринку», - наголосив глава держави. На його переконання, лише так в Україні буде забезпечено нові темпи економічного зростання та якість життя громадян, захист соціальних та економічних інтересів.

Сьогодні, підкреслив В.Янукович, потрібно надати економіці додаткового поштовху, шукати додаткових необхідних стимулів її розвитку та покращання інвестиційного клімату - в першу чергу щодо захисту прав власності, створення ефективного механізму взаємодії держави та бізнесу.

«Чесний підприємець та захищена власна справа, людина праці і стабільне робоче місце, насичений внутрішній ринок, справедлива заробітна плата, пенсія та соціальна допомога – це має стати нормою для вітчизняної економіки та дати відповіді на запити суспільства, наших співгромадян», - сказав В.Янукович.

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Арбузов і Колобов продовжують переговори з МВФ - Акімова

Глава Національного банку Сергій Арбузов і міністр фінансів Юрій Колобов продовжують переговори з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова на брифінгу, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Глава Нацбанку і міністр фінансів продовжують зараз роботу з місією МВФ», - сказала І.Акімова.

При цьому вона не надала більше інформації, пославшись на те, що після приїзду до Києва учасники переговорів самостійно розкажуть про досягнуті результати.

«Я думаю, що після того, як вони повернуться в Україну, вони поділяться на брифінгу результатами цих переговорів», - сказала І.Акімова.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня українська делегація відбула до Вашингтона на щорічні весняні збори Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку (СБ), на якому планується обговорення сучасних викликів і перспектив подальшого розвитку світової фінансово-економічної системи.

Згідно з інформацією на офіційному урядовому сайті, очолює українську делегацію голова Національного банку України (НБУ) Сергій Арбузов, а до її складу входить міністр фінансів України Юрій Колобов.

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Пенсії військовиків-ліквідаторів буде підвищено на 35%

Профспілки і Кабінет Міністрів України досягли домовленості про підвищення пенсій для військовослужбовців-«афганців». Про це повідомив заступник голови Національного форуму профспілок України Григорій Кабанченко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НФПУ.

Згідно з постановою КМУ «Про підвищення рівня соціального захисту населення», з 31 липня 2012 всім категоріям військовослужбовців та силовиків, які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, пенсію буде підвищено на 11%, а з 1 першого січня наступного року пенсію обіцяно підвищити на 35%.

«Ми домоглися підвищення пенсії для 600 тисяч 200 осіб», - сказав Г.Кабанченко. І додав, що «такого успіху можна було досягти лише завдяки узгодженим і рішучим діям НФПУ разом з Незалежною профспілкою військовиків України, громадськими організаціями військовослужбовців та СБУ».

Як повідомляється, суттєво буде підвищено пенсію за вислугу років та за інвалідністю. І, що важливо, майже 100 тисяч осіб одержуватимуть підвищену пенсію у зв’язку з утратою годувальника.

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ВР ухвалила закон про впорядкування податкового декларування

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впорядкування податкового декларування".Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення на ранковому пленарному засіданні ВР проголосували 256 народних депутатів з 419 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом скасовано додаток 7 до податкової декларації про майно, доходи, видатки і зобов’язання фінансового характеру, який подається до податкових органів фізичними особами, які також подають за місцем роботи аналогічну декларацію згідно із Законом "Про засади запобігання і протидії корупції".

Водночас, з метою вирішення питання збалансування декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру, внесено зміни до деяких законів України, якими також передбачено подання податкових декларацій до податкових органів.

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Янукович планує зустрітися з Путіним на саміті глав держав СНД 15 травня - джерело

Президент України Віктор Янукович планує взяти участь у неформальному саміті глав держав СНД, який буде проведений у Москві 15 травня, і зустрінеться під час цього заходу з новообраним президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це УНІАН повідомило джерело в Адміністрації Президента.

«15 травня відбудеться неформальний саміт СНД і там може відбутися зустріч президентів України і Росії», - сказало джерело.

При цьому співрозмовник зазначив, що участь В.Януковича в інавгурації президента Росії В.Путіна не планується, і навряд чи зустріч президентів відбудеться до 15 травня.

Також УНІАН вдалося уточнити, що неформальний саміт глав держав СНД ініційований Російською Федерацією з нагоди вступу на посаду нового президента Росії.

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УНІАН