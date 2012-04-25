Фонд «Буковина» розпочав прийом заявок на фінансування

Фонд «Буковина» з підтримки малого підприємництва, основним інвестором якого є Дмитро Фірташ, розпочав прийом заявок на виділення фінансування.

Як повідомляє прес-служба Д.Фірташа, про це заявив голова Чернівецької ОДА Михайло Папієв під час презентації інвестиційного фонду у Чернівцях.

«Ми оголошуємо про початок прийому заявок від підприємців та авторів бізнес-ідей для отримання фінансування», – сказав М.Папієв. За його словами, на першому етапі буде профінансовано 20 проектів. Фонд буде надавати фінансування переважно буковинським підприємцям за двома схемами: пільгове кредитування та інвестування з дольовою участю.

Вже діючі підприємства, які виводять на ринок інноваційні продукти та послуги, зможуть претендувати на отримання кредитів у розмірі 100-320 тисяч гривень за пільговою ставкою від 5 до 15% річних на строк від одного до трьох років.

Автори нових бізнес-ідей зможуть отримати 50-80 тисяч гривень для створення бізнесу «з нуля». Автори проектів стануть основними власниками нових підприємств, частка фонду у таких підприємствах складатиме від 10 до 49%. За умови успішної реалізації проекту фонд зможе заробити на продажі своєї частки у підприємстві.

Всі отримані кошти фонд «Буковина» направлятиме на фінансування нових проектів.

М.Папієв повідомив, що розмір фонду складає три мільйоні гривень. Основну частину коштів вніс ініціатор створення фонду голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ. Інвесторами фонду також стали чотири чернівецькі підприємства, керівники яких підтримали ініціативу Дмитра Фірташа. Про це заявили генеральний директор – голова правління компанії «Трембіта» Стелла Станкевич, президент компанії «Техно Плюс» В‘ячеслав Добровольский, генеральний директор «Чернівецького машзаводу» Віктор Сідляр та генеральний директор компанії «Родничок» Іван Семенюк.

За словами М.Папієва, в перспективі можливе збільшення кількості підприємств, які стануть інвесторами фонду.

Довідка УНІАН. Створення фонду «Буковина» ініціював голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ під час зустрічі з бізнесменами у Чернівцях у лютому 2012 року. В основу роботи фонду «Буковина» покладено досвід Університету Кембриджу, де вже понад 40 років ініціативи студентів та молодих вчених успішно підтримують три фонди.