Анонс на 25 квітня

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання уряду заплановано проведення брифінгів за участю: віце-прем'єр-міністра України - міністра соціальної політики Сергія Тігіпка, віце-прем'єр-міністра - міністра інфраструктури Бориса Колесникова і голови Держагентства України з управління зоною відчуження Володимира Холоші.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться Міжнародна науково-практична конференція на тему: "Актуальні проблеми протидії корупції в органах державної податкової служби України" за участю голови ДПС України Олександра Клименка, міжнародних експертів з Америки, Грузії та країн-членів ЄС, вчених, представників центральних органів виконавчої влади та громадськості. У рамках конференції заплановано підхід до преси голови ДПС України Олександра Клименка.

* Круглий стіл на тему: «Ставлення українців до приватного підприємництва: що змінилося за 20 років». Учасники: Маріус Вісмантас, голова Представництва Світового банку в Україні, Олена Волошина, керівник діяльності Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC) в Україні, Михайло Бродський, голова Держслужби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Анатолій Кінах, президент УСПП, Оксана Продан, голова ВО підприємців малого та середнього бізнесу «Фортеця».

* Прес-конференція на тему: «Яким буде літній туристичний сезон-2012?». Учасники: голова ВСГО «Рада з питань туризму і курортів» Євгеній Самарцев і заст.голови Всеукраїнської асоціації туристичних операторів Віктор Зінченко.

* Відбудеться урочисте відкриття виставки виробів підприємств установ виконання покарань Державної пенітенціарної служби України «Промисловість 2012: Досягнення та перспективи співпраці». Організатор - Державна пенітенціарна служба України.

* Прес-конференція з приводу підписання кредитної угоди між ЄБРР і ТОВ «Еко-Оптіма». Учасники: заст.голови Львівської ОДА Богдан Матолич, засновник ТОВ «Еко-Оптіма» Зіновій Козицький, керуючий директор ЄБРР у Туреччині, Східній Європі, Кавказі та Середній Азії Олів'є Декамп і директор ЄБРР в Україні Андре Куусвек. Це перший проект, який отримає фінансування по лінії Програми ЄБРР для фінансування альтернативної енергетики в Україні (USELF).

* Круглий стіл на тему: «Проблеми та перспективи гірничо-металургійного комплексу України. Роль державної політики у захисті інтересів гірничо-металургійного комплексу України». Учасники: Манат Толимбеков, директор «Хіміко-металургійного інституту ім.Ж.Абішева» (Казахстан), Павло Кравченко, голова Ради директорів Української асоціації виробників феросплавів, Сергій Грищенко, віце-президент УНКМТП, Сергій Кудрявцев, виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів; Михайло Гасик, академік Академії наук вищої школи України, В'ячеслав Бутко, віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин.

* Прес-конференція "Європейська ініціатива Угода мерів як шлях до енергетичної безпеки України". Учасники: Олександр Мазурчак, заступник голови КМДА, представник міста-підписанта «Угоди мерів», Габріель Бланк, керівник сектору енергоефективності та відновлюваних джерел енергії делегації ЄС в Україні, Анатолій Копець, керівник групи експертів проекту ЄК "Угода мерів - Схід", Сергій Одарич, міський голова м. Черкаси, Володимир Гаразд, міський голова м. Долина, президент Асоціації «Енергоефективні міста України».

* Відбудеться прес-конференція: "Інвестиції в Україну: потенціал і можливості. Чи реально знайти точки дотику?" У прес-конференції візьмуть участь: Олег Устенко – виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера. Ерік Найман – фінансовий аналітик. Олександр Охріменко – президент Українського аналітичного центру, експерт фінансових ринків.

* Прес-конференція на тему: "Підсумки діяльності банківської галузі за 1-й квартал 2012 року. Економічні прогнози». Питання: Стан і перспективи української банківської галузі; Зміни в законодавстві про фінансово-банківську діяльність; Ситуація на фінансових ринках у Європі та Україні; чи загрожує Україні девальвація гривні? Наскільки вплине Євро-12 та вибори на стабільність гривні?. Учасники: Станіслав Аржевітін, голова Ради Асоціації українських банків; Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків, віце-президент Центрально-Євразійської банківської федерації.

* Комітет ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики проведе слухання з питання «Про стан виконання законів України про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків». Планується розглянути проблемні питання передачі гуртожитків у комунальну власність, питання приватизації мешканцями гуртожитків житлових приміщень відповідно до закону.

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція Панамської компанії "Kowissa AG" SA ((Panama) на тему: «Чи буде до Євро-2012 підписано мирову угоду з іноземними інвесторами», на якій буде поінформовано, як усупереч судовому рішенню чиновники відбирають майно іноземних інвесторів і які заходи прийнято з метою недопущення нанесення великих збитків державі у результаті застосування штрафних санкцій міжнародними судами. У роботі візьме участь представник компанії "Kowissa AG" SA (Панама) Ігор Петросенко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: (067) 652-3792, (050) 393-3720. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Круглий стіл на тему: «Проблеми забезпечення права на соціальний захист вразливих категорій населення». Організатор - Комітет ВРУ з питань соціальної політики та праці проводить «круглий стіл».

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. Розглядатимуться питання: пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до деяких законів України про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України про спеціальний режим оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції та ін.

* Прес-конференція на тему: «Підсумки загальних зборів акціонерів АТ ХК "Київміськбуд"». Учасники: вище керівництво Акціонерного товариства холдингової компанії «Київміськбуд».

* Круглий стіл на тему: "Коректор реформ: вправо, вліво чи назад?». Учасники: Володимир Дубровський, експерт Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна, Дмитро Боярчук, виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна, Андрій Блінов, головний редактор журналу «Експерт-Україна» та ін. Буде презентовано квартальний звіт проекту «Популярна економіка: моніторинг реформ», який спільно реалізують Центр соціально-економічних досліджень CASE Україна та журнал «Експерт-Україна». Ініціатива підтримується Інститутом відкритого суспільства.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань соціальної політики та праці. Планується розглянути питання про діяльність Міністерства соціальної політики України із впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр.. «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», дотримання законодавчих актів України з питань соціальної політики, відповідності їм нормативно-правові акти Міністерства та виконання рекомендацій, прийнятих Комітетом з питань соціальної політики та праці.

* Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський здійснить робочий візит до Брюсселя, в ході якого проведе зустрічі з керівництвом європейських інституцій та представниками бізнесу. У Брюсселі Валерій Хорошковський зустрінеться з президентом Європейського парламенту М.Шульцом, зустрінеться з членами Європейської комісії та депутатським корпусом, а також із представниками ділових кіл. Зокрема, заплановано зустрічі Валерія Хорошковського з віце-президентом ЄК з питань економічної та фінансової політики Рен, членами ЄК з питань бюджету Я.Левандовським, торгівлі К.де Гухтом та з питань розширення та європейської політики сусідства Ш.Фюле.

* 25-26 квітня відбудеться IV Український біопаливний форум (UBF). Основна мета Форуму: розвиток біопаливної галузі в Україні шляхом формування потужної інформаційного та комунікаційного бізнес-майданчика. Надання компаніям ефективного керівництва за можливостями та отримання конкурентних переваг у роботі на біопаливному ринку, диверсифікації бізнесу та утилізації відходів, а також отримання податкових пільг, передбачених законодавством.

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