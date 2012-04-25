ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 25 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Поставки українського сиру до Росію досі не відновилися» пише: українські заводи, для яких Росспоживнагляд зняв обмеження на постачання в Росію, поки не можуть скористатися своїм правом і відновити експорт...

http://delo.ua/business/postavki-ukrainskogo-syra-v-rossiju-do-sih-por-ne-vozobnovilis-176833/

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Також «Діло» у публікації «Рада виключила подвійне декларування доходів» пише: змінами до Податкового кодексу скасовано доповнення 7 до податкової декларації про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру, яка подається в податкові органи фізичними особами...

http://delo.ua/ukraine/rada-iskljuchila-dvojnoe-deklarirovanie-dohodov-176828/

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«Діло» у публікації «Аграрії масово розпродають запаси продукції» пише: Держстат фіксує сплеск обсягів продажів сільськогосподарської продукції. У березні аграрії реалізували в півтора рази більше цукру і на 30% більше зернових, ніж місяцем раніше. Таким чином фермери намагаються скоротити дефіцит коштів на посівну...

http://delo.ua/business/agrarii-massovo-rasprodajut-zapasy-produkcii-176816/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Президент купить українського», в якому пише: під головуванням Віктора Януковича відбулося засідання комітету економічних реформ. За його підсумками в адміністрації президента заявили про підготовку пакета законопроектів і нормативних актів, спрямованих на збільшення припливу інвестицій в країну. У їх числі - зміна порядку проведення державних закупівель: під час проведення тендерних процедур перевага надаватиметься українським виробникам...

http://www.kommersant.ua/doc/1922702

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Україні загрожує тепловий удар», в якому пише: Україні вийшла на фінішну пряму реалізації 319 проектів теплової санації об'єктів соціальної інфраструктури. До кінця року в них буде вкладено 101 млн євро за схемою "зелених" інвестицій, отриманих від продажу квот на викиди парникових газів. В іншому випадку державі доведеться повернути ці кошти Японії зі сплатою штрафних санкцій, відзначають експерти. Дана загроза поки залишається реальною, оскільки лише на проведення тендерів буде витрачено кілька місяців...

http://www.kommersant.ua/doc/1923227

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Газета «Сьогодні» у публікації «Опозиція з раннього ранку блокує входи в Раду» пише: депутати вимагають розслідувати інцидент з нібито побиттям Тимошенко...

http://www.segodnya.ua/news/14368107.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Українські готелі надовго спорожніють після Євро-2012» пише: експерти пророкують зменшення числа клієнтів і, відповідно, падіння прибутків...

http://www.segodnya.ua/news/14368098.html

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Сайт «УНІАН-економіка» публікує матеріал «До боргів за «комуналку» додадуть пеню», в якому пише: Мінрегіон ініціює введення пені за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг, борг за які досяг 12.5 млрд грн. Але ефекту від нововведення навряд чи досягнуть...

http://economics.unian.net/ukr/detail/125967

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Чиновники можуть отримати право на необмежені витрати додаткових коштів» пише: в останньому кварталі кожного року чиновники можуть отримати право необмежено витрачати додаткові кошти за найпростішою процедурою. Досить буде запросити пропозиції у постачальників і вибрати найбільш вподобане...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1679305/volnyj_kvartal

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Також «Ведомости» у публікації «Де взяти кошти на кредитування населення» пишуть: якщо Ощадбанк колись поставив собі за мету перетворити кожного вкладника в позичальника, то банки, що спеціалізуються на споживчому кредитуванні, пройшли цей шлях у зворотному напрямку - обсяг залучених ними вкладів наближається до кредитних портфелях...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1679302/portfeli_iz_vkladov

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Видання "Известия" в публікації «Девелоперів не пустять в центр Сочі» пише: місцева влада придумала нову концепцію забудови міста...

http://izvestia.ru/news/522924

(УНІАН)