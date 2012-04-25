Янукович пропонував у травні, але Азаров вирішив провести розширене засідання Кабміну 27 квітня
Позачергове розширене засідання Кабміну, на якому буде розглянуте питання активізації промисловості, зокрема, будівельної сфери, пройде 27 квітня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров.
«Я ухвалив рішення у п'ятницю зібрати позачергове розширене засідання уряду за участю керівників центральних органів влади і глав регіональних адміністрацій. На цьому засіданні ми розглянемо шляхи активізації вітчизняної промисловості, в першу чергу будівельного комплексу», - сказав М.Азаров.
Нагадаємо, вчора учасники засідання Комітету з економічних реформ під головуванням Президента України Віктора Януковича розглянули низку пропозицій щодо розвитку реального сектору національної економіки, підвищення його конкурентоспроможності і створення нових робочих місць.
Також, як відзначила перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина Акімова, Президент України В.Янукович доручив у травні провести розширене засідання Кабінету міністрів з питання розвитку реального сектора економіки.