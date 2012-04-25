ТОП-10 (25 квітня)

МЗС Росії заступився за Тимошенко - закликає Київ проявляти гуманність до екс-прем"єра

Азаров доручив Хорошковському цього року закінчити дерегуляцію бізнесу

Уряд ухвалив рішення про початок підвищення пенсій з 1 травня

«Київміськбуд» спрямує 30% прибутку за 2011 рік на виплату дивідендів

Для держзакупівлі вітчизняних товарів розроблять механізм мотивації

"Київміськбуд" очолив екс-заступник міністра оборони Кушнір

«Родовід Банк» припиняє емісію та обслуговування платіжних карток

ДПСУ шукатиме потенційних корупціонерів за анонімками та відгуками у мас-медіа

Заборгованість із зарплати в Україні знизилася до 1,038 млрд грн

Литва запропонувала Білорусі письмово відповісти на питання про будівництво АЕС

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МЗС Росії заступився за Тимошенко - закликає Київ проявляти гуманність до екс-прем"єра

Міністерство закордонних справ Росії розраховує, що влада України повністю дотримуватиметься законних прав колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, засудженої в жовтні 2011 року на сім років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газової угоди з Росією в 2009 році.

Як повідомляє РІА «Новости», про це йдеться в коментарі МЗС РФ.

"У Москві зі стурбованістю сприйняли повідомлення ЗМІ про погіршення стану здоров'я ув'язненої екс-прем'єр-міністра України Тимошенко, яка потребує термінової медичної допомоги. Розраховуємо, що владою України будуть вжиті всі необхідні заходи щодо повного дотримання законних прав Ю.В.Тимошенко, проявлена гуманність і знайдені шляхи адекватного, що не ускладнює внутрішньополітичну обстановку в країні, врегулювання ситуації", - йдеться в коментарі російського зовнішньополітичного відомства.

Як зазначається в повідомленні, Ю.Тимошенко заявила у вівторок в прокуратуру, що при перевезенні з колонії в лікарню її били - троє співробітників колонії викручували руки і ноги, вдарили в живіт, а адвокат Ю.Тимошенко повідомив, що вона оголосила голодовку "на знак протесту проти того, що відбувається в Україні". Державна пенітенціарна служба України спростувала повідомлення про фізичний вплив і не виключила, що в судовому порядку захищатиме честь і гідність своїх співробітників.

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Азаров доручив Хорошковському цього року закінчити дерегуляцію бізнесу

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що робота з дерегуляції бізнесу в Україні затягнулася і необхідно активізувати дії для того, щоб завершити її цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Робота з дерегуляції затягнулася, а з введенням дерегуляції на місцях чиновники тягнуть гуму. Необхідно посилити цей вирішальний напрям роботи», - сказав він.

М.Азаров відзначив, що успішне проведення дерегуляції дасть поштовх розвитку економіки і дозволить збільшити надходження інвестицій.

«Необхідно максимально відкрити двері для інвестицій. Це означає, перш за все, в поточному році завершити дерегуляції», - сказав М.Азаров.

Прем'єр доручив першому віце-прем'єр-міністру Валерію Хорошковському взяти під контроль процес завершення дерегуляції.

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Уряд ухвалив рішення про початок підвищення пенсій з 1 травня

Уряд України ухвалив рішення про підвищення пенсій з 1 травня різним категоріям пенсіонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення на сьогоднішньому засіданні Кабміну журналістам повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій Тігіпко. За його словами, загальна сума коштів, яку буде спрямовано на підвищення пенсій до кінця року, становитиме близько 14 млрд грн.

«Що стосується обсягу коштів, які підуть на збільшення цих виплат, то до кінця року ці обсяги становитимуть близько 14 млрд грн. Частину коштів враховано у змінах до бюджету, які прийняті, частину коштів ми розраховуємо одержати з тих резервів, які ми сьогодні вже маємо», - сказав С.Тігіпко.

За словами прем'єр-міністра, згідно з рішенням уряду, з 1 травня пенсіонерам, які одержують трудові пенсії і мають трудовий стаж 20 і 25 років (жінки і чоловіки відповідно), пенсія буде підвищена не менш ніж на 100 грн. Для тих, хто не має такого стажу, підвищення становитиме не менш як 50 грн, для пенсіонерів, які одержують соцпенсії – не менш як 30 грн. Всього підвищення пенсій з 1 травня одержать 12,9 млн. пенсіонерів.

Також з 1 травня розмір підвищення виплат членам сімей загиблих та інвалідів війни збільшиться з 28 до 42% прожиткового мінімуму для непрацездатних. Розмір підвищення становитиме 112,1 грн (з 238,1 до 357,2 грн). Підвищення буде проведено 172,4 тис. чоловік.

Крім того, з 1 травня з 10 до 15% прожиткового мінімуму для непрацездатного населення будуть піднято доплати учасникам війни, не нагородженим медалями. Для нагороджених медалями доплата буде збільшена з 15 до 20%. Таким чином, відзначив С.Тігіпко, розмір пенсії буде підвищено 1 млн. 307,2 тис. ветеранам на 42,5 грн. Для нагороджених підвищення збільшиться з 127,6 до 170,1 грн, для інших учасників війни - з 85,1 до 127,6 грн.

Також С.Тігіпко повідомив, що з 1 липня почнуться поетапні підвищення пенсійних виплат військовослужбовцям командирського і рядового складу. З 1 липня підвищення становитиме 10%, з 1 вересня – також 10% і з 1 січня 2013 року – 10,5%.

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«Київміськбуд» спрямує 30% прибутку за 2011 рік на виплату дивідендів

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» спрямує на виплату дивідендів 30% прибутку за 2011 рік, або 40 млн 842,6 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалене сьогодні на зборах акціонерів ХК.

У 2011 році чистий прибуток "Київміськбуду" склала 136 млн. 142 тис. грн, що менше, ніж у 2010 році на 18,8%.

На сьогоднішніх зборах також планується розглянути ряд кадрових рішень, зокрема, за складом правління.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» - найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебуває в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство - на правах асоційованих членів.

«Київміськбуд» в 2011 році ввів в експлуатацію 259,9 тис. кв. м житла в Україні.

У 2011 році активи компанії зменшилися на 10% в порівнянні з 2010 роком - до 3,6 млрд. грн., сумарна дебіторська заборгованість знизилася на 36,2% - до 316,9 млн. грн., довгострокові зобов'язання зменшилися на 30,7 % - до 167 млн. грн., поточні зобов'язання - на 19,1% - до 345,8 млн. грн.

При цьому в 2011 році компанія збільшила власний капітал на 39,4% 0 до 519,6 млн. грн. Статутний капітал ХК «Київміськбуд» залишився незмінним і складає 16 млн. 535 тис. грн.

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Для держзакупівлі вітчизняних товарів розроблять механізм мотивації

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає за необхідне створити механізми мотивації проведення державних закупівель товарів і послуг вітчизняного виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«На кошти державних закупівель можна і потрібно підтримувати стабільне зростання принципово важливих для нас галузей і створювати успішну історію модернізації підприємств. Тому вкрай необхідно ввести систему, яка мотивує закупівлі, в першу чергу, вітчизняних товарів і послуг скрізь, де це можливо», - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що в Україні виробляються товари, які можуть конкурувати з імпортними.

«У нас є абсолютно конкурентоспроможні товари, є ініціативні, грамотні організатори виробництва, які здатні під стабільний державний наказ налагодити випуск практично будь-яких нових товарів. Необхідно засвоїти аксіому: багаті купують імпортні товари споживання, а той, хто хоче стати багатим, з імпортного купує тільки передові технології, знання і успішні рішення», - сказав М.Азаров.

Він доручив Мінекономрозвитку розробити ринкові механізми мотивації держзакупівель товарів і послуг вітчизняного виробництва.

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"Київміськбуд" очолив екс-заступник міністра оборони Кушнір

Президентом – головою правління акціонерного товариства "Холдингова компанія «Київміськбуд» обрано члена правління «Київміськбуду», екс-заступник міністра оборони України Ігоря Кушніра.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні в ході зборів акціонерів компанії.

Акціонери також вирішили відкликати з посади президента голову правління ХК «Київміськбуд» Михайла Голицю у зв'язку з його заявою про звільнення з посади.

Як повідомляв УНІАН, М.Голиця має намір балотуватися до Верховної Ради.

За інформацією ЗМІ, Ігор Миколайович Кушнір народився 14 червня 1971 року в м. Чернівці.

Трудову діяльність почав у 1988 році електрозварником Кременчуцького житлово-будівельного комбінату.

У 1986-1990 роках вчився у Крюківському машинобудівному технікумі.

У 2002 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет (за фахом інженер-механік), а в 2004 році – факультет довузівської і післявузівської освіти Кременчуцького державного політехнічного університету (за фахом економіст підприємств).

З лютого 2008 року по березень 2010 року – заступник директора товариства з обмеженою відповідальністю «Житлоінвест» (м. Кременчук).

Депутат Кременчуцької міської ради у 2002-2010 роках.

Розпорядженням Кабінету міністрів України від 31 березня 2010 року був призначений на посаду заступника міністра оборони України.

18 лютого 2012 року був звільнений з посади заступника міністра оборони України.

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«Родовід Банк» припиняє емісію та обслуговування платіжних карток

АТ «Родовід Банк» припиняє емісію та обслуговування платіжних карток у зв'язку з отриманням статусу санаційного банку, повідомляється на сайті кредитно-фінансової установи.

«З отриманням АТ «Родовід Банк» статусу санаційного банку і пов'язаними з цим змінами в діяльності банку, АТ «Родовід Банк» припиняє здійснення операцій з емісії та обслуговування платіжних карток» - йдеться в повідомленні банку.

Також вказується, що починаючи з 28 травня 2012 р., платіжні картки, емітовані банком, будуть заблоковані.

«Родовід Банк» просить своїх клієнтів звернутися у відділення банку, в якому вони обслуговуються, для закриття карткового рахунку.

При цьому банк повідомляє, що в разі наявності заборгованості за картковим рахунком, клієнту банку необхідно здійснити повне погашення боргу за реквізитами, вказаними в договорі.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» (м. Київ) зареєстрований у 1990 році.

У 2009 році «Родовід Банк» був докапіталізований за участю держави, в результаті чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

14 вересня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням створив на базі проблемного «Родовід Банку» санаційний банк.

«Головними завданнями «Родовід Банку» як санаційного банку будуть: продовження роботи щодо повернення власних активів; робота з проблемними активами державних банків і банків, капіталізованих за участю держави», - йдеться в повідомленні Нацбанку.

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ДПСУ шукатиме потенційних корупціонерів за анонімками та відгуками у мас-медіа

У Державній податковій службі впроваджують автоматизовану систему моніторингу корупційних ризиків. Багатофакторний аналіз виявить найбільш небезпечні у цьому сенсі підрозділи, що дозволить концентрувати зусилля у боротьбі з корупцією на найважливіших напрямах.

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, про це заявив її голова Олександр Клименко під час конференції, присвяченій проблемам боротьби із корупцією.

За його словами, нова система опрацьовуватиме дані службових розслідувань, перевірок управління внутрішньої безпеки, анонімних опитувань працівників та платників податків, а також звернення громадян, що надходять на гарячу лінію «Пульс податкової». Враховуватимуться і відгуки у мас-медіа щодо роботи посадових осіб Служби.

«Ми, звісно, не можемо поставити за спиною кожного порушника податкового законодавства – інспектора, а за спиною кожного інспектора – ревізора управління внутрішньої безпеки. Тому ми прагнемо аналітичними методами виявляти загрози та працювати на упередження», - пояснив О.Клименко.

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Заборгованість із зарплати в Україні знизилася до 1,038 млрд грн

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати в березні 2012 року знизилася на 2,9% і на 1 квітня становила 1,038 млрд грн, з початку року заборгованість збільшилася на 6,2%; порівнянні з даними на 1 квітня 2011 року заборгованість скоротилася на 21,6%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

У Держстаті відзначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати в березні зафіксовано в 7 областях України і Києві. Відповідно, скорочення заборгованості спостерігалося у 17 областях, а також в АР Крим і Севастополі.

Зокрема, найвищий рівень заборгованості (більш як 100 млн. грн) на 1 квітня п.р. зафіксовано у Донецькій області – 230,182 млн грн (у березні скоротилася на 5,4%, з початку року зросла на 14,9%, порівняно з 1 квітня 2011 року – скоротилася на 5,9%) і Харківській області – 104,845 млн грн (у березні скоротилася на 7,2%, з початку року — зросла на 16,4%, порівняно з 1 квітня 2011 року скоротилася на 33,9%).

Високий рівень заборгованості із заробітної плати залишається в Луганській області — 90,022 млн грн (у березні скоротилася на 4,5%, з початку року — на 3,1%, порівняно з 1 квітня 2011 року — скоротилася на 9,1%).

Заборгованість із заробітної плати в Києві на 1 квітня 2012 року становила 72,182 млн грн (у березні зросла на 2,6%, з початку року — скоротилася на 0,5%, порівняно з 1 квітня 2011 року – скоротилася майже в півтора рази).

Найнижчий рівень заборгованості із зарплати на 1 квітня п.р. зафіксовано у Чернівецькій області – 217 тис грн (у березні зросла на 3,8%, з початку року — скоротилася на 9,6%, порівняно з 1 квітня 2011 року — скоротилася у 30 разів), Рівненській – 2,385 млн грн (у березні сума заборгованості скоротилася на 5,5%, з початку року — на 4,2%, порівняно з 1 квітня 2011 року – скоротилася на 17,6%) і Тернопільської областях – 5,852 млн. грн (у березні скоротилася на 5,9%, з початку року — на 24,5%, порівняно з 1 квітня 2011 року — скоротилася на 55,3%).

Довідка УНІАН. В Україні в 2010 році заборгованість із зарплати скоротилася на 17,3% і на 1 січня 2011 року становила 1,218 млрд грн. У 2011 році заборгованість скоротилася на 19,8% – до 977,365 млн грн.

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Литва запропонувала Білорусі письмово відповісти на питання про будівництво АЕС

Білорусі запропоновано у письмовій формі дати відповіді на питання, пов'язані з недотриманням зобов'язань перед Литвою при планованому будівництві АЕС.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві закордонних справ Литви.

«Усних відповідей білоруської делегації на питання, поставлені членами комітету під час засідання, було недостатньо, тому комітет попросив додатково представити відповіді у письмовій формі. Питання білоруській стороні були надіслані ще в січні», - сказано у повідомленні МЗС Литви.

Це передбачено звітом Комітету зі здійснення Конвенції ООН про оцінку дії на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція ЕСПО), опублікованим 16 квітня.

«Попередні висновки і рекомендації комітету щодо можливого порушення міжнародного права Білоруссю будуть представлені у вересні», - мовиться у висновку звіту.

Документ є узагальненням засідання в Женеві 20-23 березня, на якому обговорювалася скарга Литви щодо будівництва АЕС у Білорусі. Нагадаємо, основною претензією до Білорусі є вибір майданчика для АЕС – він розміщений близько до Вільнюса.

У МЗС Литви нагадують, що скарга була подана у Комітет зі здійснення Конвенції ЕСПО в червні 2011 року. За оцінкою литовських відомств, дії білоруської сторони суперечать конвенції: Мінськ досі не представив відповідей на питання про будівництво атомної електростанції, не було публічної дискусії і двосторонніх консультацій, проте цей проект продовжує розвиватися.

«Білорусь уже в січні 2009 року почала підготовчі роботи із будівництва атомної електростанції біля Островця, за 50 км від литовської столиці, але взяти участь в оцінці дії на навколишнє середовище Литву запросила тільки в серпні 2009 року. При цьому Конвенція ЕСПО передбачає, що роботи з будівництва об'єкта, який матиме міждержавний вплив, можна почати тільки після всіх процедур оцінки дії на навколишнє середовище і проведення публічних слухань», - відзначають у МЗС Литви.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого 2012 року Мінприроди Білорусі надіслало лист Міністерству навколишнього середовища Литовської Республіки із запрошенням обговорити в Мінську питання і врегулювати наявні розбіжності, пов'язані з будівництвом Білоруської і Вісагінської АЕС, а також виконанням положень Конвенції ЕСПО.

Білоруська сторона пропонувала литовській визначити зручну дату і час у лютому або на початку березня 2012 року для проведення консультацій, а також повідомити про ухвалене рішення і про склад литовської делегації. Проте ніяких повідомлень із Міністерства навколишнього середовища Литви так і не надійшло.

Довідка УНІАН. Литва виступає проти будівництва білоруської АЕС біля своїх кордонів і мала намір подати скаргу у МАГАТЕ на Білорусь за вибір Островецького майданчика.

Представники Міненерго Білорусі, своєю чергою, запевняють, що з Литвою неодноразово проводилися консультації.

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