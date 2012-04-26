Анонс на 26 квітня

* Президент України Віктор Янукович візьме участь у церемонії запуску технологічного циклу будівництва арки Нового безпечного конфайнмента Чорнобильської АЕС.

* Біля Адміністрації Президента України відбудеться акція «Підприємці України проти КОНВЕРТація зарплат». У ході акції представники малого та середнього бізнесу передадуть в АПУ підписи, зібрані по всій Україні, на підтримку законопроекту про зниження ставки єдиного соціального внеску. На думку організаторів, тільки цей документ допоможе вивести доходи з тіні, тому вони наполягатимуть на його якнайшвидшому розгляді та схваленні. Одним із символів акції стане великий конверт, наповнений «тіньовими» грошима. За підсумками заходу, лідери організацій дадуть відповіді на запитання журналістів. Організатор - Всеукраїнське об'єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця».

* Відбудеться брифінг заступника міського голови - секретаря Київради Галини Гереги.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться пленарне засідання IX сесії Київради VI скликання.

* У КМУ відбудеться передача заяв та матеріалів (розкриття конвертів) Міжвідомчої комісії з організації укладення угод про розподіл продукції (УРП), яку очолює міністр екології та природних ресурсів України Едуард Ставицький.

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров проведе нараду щодо забезпечення енергетичної безпеки в аварійно-технічному центрі ДП НАЕК «Енергоатом».

* Відбудеться Всеукраїнська акція поминання жертв вибуху на ЧАЕС, а також жертв боротьби з режимом за свої права, яку проведе Організація ветеранів-афганців "Ніхто, крім нас". В усіх обласних центрах "афганці" організації НКН і чорнобильці, що входять до складу організації, вшанують пам'ять загиблих покладанням квітів та участю в панахидах. У Києві в акції пам'яті візьмуть участь ветерани Афганістану і перші чорнобильці-ліквідатори "731 батальйон", які знаходилися в зоні ураження протягом місяця. У Києві акція відбудеться біля Меморіалу Чорнобильців.

* В аеропорту «Бориспіль» відбудеться прес-конференція на тему: «Про правила перетину кордону дітьми». Учасники: начальник Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» полковник Сергій Мул, народний депутат України Валерій Бондик, глава Української адвокатської колегії Сергій Осін, начальник ВГІРФО Київської області Василь Гаврилюк і представник авіакомпанії «Аеросвіт» Ірина Сокуренко. Експерти роз'яснять порядок перетину кордону дітьми, випадки, коли їх не пропускають через кордон, про спроби незаконного переміщення та про вимоги до оформлення документів.

* Круглий стіл у новому інтерактивному форматі на тему: "Як вплинуть державні житлові програми на ринок нерухомості?". Організатори: портал 3Doma.ua і компанія "Енергополь Україна". Учасники: Володимир Бондаренко, народний депутат України; Сергій Волков, голова правління ПАТ "Агентство з рефінансування житлових кредитів"; Павло Матіяш, виконавчий директор Української національної іпотечної асоціації; Олексій Кущ, радник президента Асоціації українських банків; Андрій Гусельников, голова Ліги експертів Україна; Наталія Доценко-Білоус, адвокат ЮФ "Василь Кісіль і Партнери" та ін.

* Відбудеться презентація аналітичної записки «Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС: що думає великий бізнес?». Організатор - Інститут світової політики. Аналіз представить Катерина Зарембо, заступник директора Інституту світової політики.

* Відбудеться спільне засідання Українського союзу промисловців і підприємців та Державного агентства України з туризму та курортів. Будуть обговорюватися проблеми та шляхи розвитку сфери туризму в Україні. Відбудеться підписання Угоди про співробітництво між УСПП і Держагентством Україні з туризму та курортів. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, голова Держагентства України з туризму та курортів Олена Шаповалова, заступника начальника ГУ туризму, готельного господарства та курортів КМДА Микола Грицик.

* Прес-конференція на тему: "Охорона праці в Україні: чому травмуються і гинуть українці? Загрози для здоров'я". Учасники: Ірина Кононова, заст. відділення гігієни праці Київської міської СЕС; Анна Глембоцька, головний спеціаліст відділу організації Держсанепіднагляду Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Олександр Радіонов, начальник управління обліку травматизму Держгірпромнагляду України.

* Прес-конференція на тему: «Ядерна безпека України: уроки Чорнобильської катастрофи». Учасники: президент ВГО інвалідів «Союз Чорнобиль України», президент Міжнародної організації «Союз Чорнобиль», начальник зміни Чорнобильської АЕС в день аварії 26.04.1986 р. Юрій Андрєєв; колишній уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський.

* Круглий стіл на тему: "Реалії ведення інтернет-бізнесу в Україні". Учасники: Артем Афян, керуючий партнер ЮК "Юскутум"; Андрій Пархоменко, спеціаліст IT-права ЮК "Юскутум"; Олександр Ольшанський, голова правління Інтернет Асоціації України і президент Internet Invest; Андрій Бірюков, експерт Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики; Юрій Гончарук, генеральний директор Українського мережевого інформаційного центру.

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Інсуліновий завод «Індар» повернутий у державну власність. Підсумки зборів акціонерів». Учасники: Любов Вишневська, голова правління ЗАТ «По виробництву інсулінів "Індар", Дмитро Політико, голова виконавчого правління ДАК «Укрмедпром»; Матеуш Косецкі, директор по закордонних ринків польського фармацевтичного концерну «Біотон С.А.», Ігор Плохой, народний депутат України, голова Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування обставин, що призвели до ситуації, сложіашейся навколо ЗАТ «Індар» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: +38 050 363 16 лютого.

17-00 - в УНІАН у "Лабораторії "Зроби себе сам" відбудеться круглий стіл на тему: "Практика підтвердження митної вартості на стадії митного оформлення вантажу". Під час круглого столу буде представлено досвід успішних оформлень вантажів на митниці, особливості роботи в умовах введених спрощених митних процедур (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація за телефоном: (067) 133-20-00, e-mail: sam@unian.net. Участь для журналістів - безкоштовно (за умови публікації матеріалу про подію).

* Відбудеться відкриття щорічної міжнародної виставки мототехніки і аксесуарів «Мотобайк 2012». Організатори: компанія «Проекспо» та її італійський партнер компанія KDM-International. В експозиції будуть Представлені більше 60 фірм-учасниць. Серед них, найбільші компанії-виробники мототехніки - Yamaha, BMW, Suzuki, Honda, KTM, Kawasaki, Ducati, Aprilia, Motoguzzi, Piaggio. У програмі 4-х денної виставки заплановані презентації новітніх конструкторських дизайнерських розробок. У рамках виставки глядачі побачать мотошоу від кращих спортсменів Європи та світу.