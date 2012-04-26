ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 26 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Кабмін пропонує посилити покарання за неякісні продукти» пише: уряд має намір перекласти відповідальність за якість продуктів на виробника і збільшити штрафи у сотні разів. Також ініціюється створення єдиного компетентного органу з контролю якості продуктів...

http://delo.ua/ukraine/kabmin-predlagaet-uzhestochit-nakazanija-za-nekachestvennye-produkt-176903/

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Також «Діло» у публікації «У «Київхліба» з'явився конкурент» пише: холдинг «Хлібні інвестиції» запустив хлібозавод у Київській області. Це може похитнути позиції найбільшого гравця на столичному ринку хліба - компанії «Київхліб»...

http://delo.ua/business/u-kievhleba-pojavilsja-konkurent-176909/

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«Діло» у публікації «Одеса отримає кредит в $ 25 млн від Світового банку» пише: термін надання кредиту складає 20 років, а процентна ставка в найближчі кілька років не перевищить 1% річних...

http://delo.ua/ukraine/odessa-poluchit-kredit-v-25-mln-ot-vsemirnogo-banka-176914/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Світовий банк тисне на газ», в якому пише: до підвищення тарифів на газ для населення Україну підштовхує не тільки Міжнародний валютний фонд, але й Світовий банк - там заявили, що українські ЗМІ неправильно інтерпретували сказане віце-президентом банку, повідомивши, що подорожчання буде занадто болючим для економіки країни і соціально незахищених верств населення, і поспішати з ним не варто. Як виявилося, СБ і МВФ у цьому питанні єдині - тарифи підвищувати потрібно. А значить, шанси на досягнення компромісу щодо виділення чергового траншу валютного фонду вкрай низькі, відзначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/1924084

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Altimo домагається привілеїв», в якому пише: "Альфа-груп" може спрямувати $ 1,5 млрд на збільшення частки в VimpelCom, що володіє "Київстаром" і Beeline. Швидше за все, мова йде про викуп пакета привілейованих акцій оператора у бізнесмена Віктора Пінчука та їх подальшої конвертації в звичайні акції. Виходячи з вартості VimpelCom на NYSE, це може обійтися Altimo в $ 1,3 млрд...

http://www.kommersant.ua/doc/1924203

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Газета «Сьогодні» у публікації «Чому в Україні відбуваються техногенні катастрофи» пише: в Україні реагують тільки на подію, а не на порушення норм безпеки - екологи...

HTTP :/ / WWW.SEGODNYA.UA/NEWS/14368848.HTML

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Також «Сьогодні» у публікації «26 років аварії на ЧАЕС: факти і цифри» пише: ліквідаторами визнані 600 000 осіб. 31 людина загинула протягом перших трьох місяців після аварії. Променева хвороба вразила 134 людини, хоча в секретних доповідях йдеться мінімум про 300. Жертвами протягом 25 років вважаються, за різними даними, від 25 тисяч до 100 тисяч осіб...

HTTP :/ / WWW.SEGODNYA.UA/NEWS/14368701.HTML

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Сайт «УНІАН-економіка» публікує матеріал «Чорнобильські території «очистять» від соціальних гарантій», в якому пише: уряд розглядає можливість реабілітації територій, забруднених унаслідок аварії на ЧАЕС. Для українців, які живуть на них, це може означати урізання соцгарантій...

http://economics.unian.net/ukr/detail/126184

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Готується різке підвищення податкових відрахувань під час купівлі житла» пише: податкове вирахування під час купівлі квартири може різко збільшитися: воно не буде ділитися між співвласниками і кожен з них отримає з бюджету по 260 000 руб. Такий подарунок приготував Мінфін...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1684009/2_mln_rub_kazhdomu

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Також «Ведомости» у публікації «На зростання окладів поліцейських Москви і області виділять 10,7 млрд руб.» пишуть: потреба в підвищенні утримання поліцейських виявилася на початку року - після підняття під час реформи окладів по всьому МВС. У середньому по Росії вони зросли в 1,5-2 рази, але в Москві практично не підвищилися...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1684002/dobavka_za_stolichnost

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Видання «Известия» в публікації «Інавгурація Путіна обійдеться в 20 млн рублів» пише: всього запросять близько 2 тис. осіб. Як і 4 роки тому, гостям подарують пам'ятні медалі. Вартість кожної - 5 тис. рублів. Тобто, всього на подарунки витратять близько 10 млн рублів. Сама інавгураційна церемонія невитратна. Прийом за підсумками інавгурації може обійтися в 12 млн рублів, зараз УДП проводить конкурс, домагаючись пониження вартості. Оптимальна ціна була б 10 млн рублів...

http://izvestia.ru/news/523047

(УНІАН)