Експерт: Україна на ініціативу "Відкритий уряд" може отримати від СБ до 5 млн дол.

Україна на реалізацію Національного плану дій sз впровадження ініціативи "Партнерство "Відкритий уряд" може отримати від Світового банку до 5 млн доларів.

Таке думку сьогодні на прес-конференції в УНІАН висловив керівник представництва Transparency International, голова Секретаріату громадського партнерства "Відкритий уряд" Олексій Хмара.

"Низка світових фінансових організацій, зокрема, Світовий банк готовий виділити мінімум 5 млн доларів, аби Україна належно виконала план дій", - сказав О.Хамара.

За його словами, під час Всесвітньої конференції країн-учасниць ініціативи 17-19 квітня у Бразилії Національний план дій з впровадження ініціативи "Партнерство "Відкритий уряд" отримав найкращі оцінки міжнародних експертів.

У свою чергу, радник Президента України - керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента Марина Ставнійчук наголосила, що Національний план дій розроблявся за участі представників громадянського суспільства. "Йдеться про п'ять пріоритетів. Найперше - покращення якості публічних послуг. Другий напрям - це підвищення доброчесності у державі, і тут, звичайно, йдеться про боротьбу з корупцією, а цей напрямок не може бути відірваний від діяльності ЗМІ та розвитку громадянського суспільства. Наступні - ефективне управління державними ресурсами, забезпечення національної безпеки та підвищення корпоративної відповідальності", - уточнила вона.

За словами керівника Національного центру електронного урядування, заступника директора ДП "Держінформресурс" Олеся Архипська повідомила, що найбільший обсяг зобов'язань - в галузі електронного урядування та розвитку електронної демократії. "Прийняття Плану дій на рівні уряду України та Керівного комітету міжнародної ініціативи без зауважень - це лише перший крок. Попереду - підготовка детального імплементаційного та інфомаційно-комунікаційного планів із чітко зазначеними відповідальними особами до 1 червня 2012 року і найголовніше - реалізація ініціативи", - переконана О.Архипська.

Довідка УНІАН. Партнерство «Відкритий уряд» (ПВУ) - багатостороння міжнародна ініціатива, метою якої є забезпечення прозорості державного управління, залучення громадян до участі у його процесах, боротьба з корупцією та використання нових технологій для покращення державного управління.

Ініціатива започаткована 20 вересня 2011 року під час сесії Генеральної Асамблеї ООН, коли 8 країн-засновниць (Бразилія, Індонезія, Мексика, Норвегія, Філіппіни, ПАР, Велика Британія та США) підписали Декларацію «Відкритий уряд» та оголосили свої національні плани дій.

Щоб приєднатися до ПВУ, країни повинні прийняти Декларацію «Відкритого уряду» на рівні урядів, надати відповідний національний план дій (розроблений за участі представників громадянського суспільства) до березня 2012 року та погодитися на незалежне оцінювання результатів своєї діяльності.