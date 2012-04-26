Анонс на 27 квітня

* Президент України Віктор Янукович здійснить робочу поїздку в Автономну Республіку Крим.

* Відбудеться відкрите засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Учасники: Валерій Саратов, голова Комісії, члени Комісії: Дмитро Григор'єв, Сергій Дунайло, Валерій Кальченко, Юрій Хіврич.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться засідання Колегії Державної інспекції ядерного регулювання України. Питання: «Про результати розгляду звіту з переоцінки безпеки енергоблоку № 1 Південно-Української АЕС».

* Відбудеться урочисте підписання угоди між Антимонопольним комітетом України, Асоціацією «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України» та її членами - потужними операторами ринку пального. Зокрема, мова піде про надання учасниками ринку інформації у створену в Комітеті базу даних.

* Прес-конференція першого заступника начальника ГУ транспорту та зв'язку Івана Шпильового на тему: «Організація руху транспорту на період проведення Євро-2012 в Києві».

* В рамках підготовки та проведення Дня охорони праці в Україні відбудеться брифінг на тему: «Сприяння охороні праці в «зеленій» економіці». Учасники: голова ФПУ Ю.Кулик, заступник голови ФПУ С.Українець, перший заступник голови Держгірпромнагляду В.Шайтан, Національний координатор МОП в Україні В.Костриця, директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України В.Акопян та ін.

* Прес-конференція, присвячена запуску в Україні міжнародної освітньої гри «Фінансовий Футбол». Організатори: Компанія Visa, ПриватБанк і Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля. Запрошені: Світлана Георбелідзе, глава офісу Visa в Україні; Олександр Дубілет, голова правління ПриватБанку; Борис Холод, ректор Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля; Руслан Ротань, капітан ФК «Дніпро». Ведучий прес-конференції і арбітр першого українського матчу з «Фінансовому Футболу» - спортивний коментатор Слава Варда.

* Під головуванням прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться розширене засідання Кабінету Міністрів України.

* Прес-конференція на тему: "Яку погоду очікувати українцям на травневі свята?». Учасники: Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру, Тетяна Адаменко, начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру.

* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Криза в архітектурно-містобудівній сфері. Проблеми і практика застосування законодавства», присвячена проблемам і практиці застосування законодавства з регулювання містобудування. За рік з часу прийняття нового Закону накопичилися факти, що свідчать про організаційно-правову кризу в архітектурно-містобудівній сфері. Організатор: Національна спілка архітекторів України. Учасники: Володимир Гусаков, президент НСАУ; Олександр Чижевський, віце-президент НСАУ; Вадим Жежерін, віце-президент НСАУ; Андрій Шковира, голова Дніпропетровської організації НСАУ; Віктор Ширяєв, архітектор, директор інституту «Міськцивільпроект»; Ігор Богданов, архітектор, член Комісії НСАУ з професійної діяльності (Дніпропетровськ); Володимир Шевченко, архітектор, член Комісії НСАУ з професійної діяльності; Юрій Худяков, архітектор, член Комісії НСАУ з професійної діяльності (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

* 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція ініціативної групи постраждалих інвесторів на тему: «Недобудови України: чи повернуть гроші постраждалим від будівельних афер». Учасники: Віктор Медведь, керівник правозахисного руху «Взаємодопомога»; Олексій Гончарук, експерт ВГО «АДПІ»; Олександр Казанцев, постраждалий інвестор котеджного містечка «Олімпік-парк»; члени ініціативної групи постраждалих інвесторів, постраждалі інвестори інших недобудов Києва. Теми: Підсумки акції протесту постраждалих інвесторів «Марш парасольок» біля стін КМУ (25 квітня 2012р); Ініціативи щодо вирішення проблеми будівельних афер і постраждалих інвесторів; Неспроможність державних ініціатив щодо вирішення житлового питання.

* 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Імпортні автомобілі можуть істотно подорожчати». Замість податку на розкіш пропонується податок на бідних. Міністерство економіки України рекомендує додатково до існуючого мита 10% ввести спецмито: 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна до 1,5 л. і 15,1% на автомобілі з об'ємом двигуна 1,5-2,2 л. Учасники: Олег Назаренко, гендиректор ВААІД, Олена Дуніна, гендиректор ДП «АВТО Інтернешнл», Андрій Заблоцький, представник Турецької Асоціації автовиробників, Станіслав Щербина, президент ТОВ Автомобільна група "Кадилак, Шевроле", Павло Ходуровскій, представник юридичної фірми «Арцингер».

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